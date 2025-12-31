Короткі побажання на Новий рік 2026: влучні фрази, що порадують близьких

У новорічній метушні ми інколи забуваємо привітати друзів, колег чи знайомих. Тоді нам швидко треба відправити хоча б коротке повідомлення з привітаннями. Тоді у пригоді стають короткі побажання на Новий рік 2026.

У матеріалі ти знайдеш лаконічні привітання з Новим роком, які можна надіслати в СМС.

Нехай вони стануть тобі у пригоді, але краще не забувай привітати своїх знайомих. Це маленька дрібничка, яка зробить приємно і покращить стосунки.

Короткі побажання на Новий рік 2026

Нехай цей рік принесе тобі безліч радісних моментів і здійснення мрій!

З Новим роком! Бажаю нових звершень, сміливих мрій і великої удачі!

Нехай кожен день буде як святковий подарунок, повний радості і тепла!

Бажаю, щоб у Новому році здійснилися всі твої найзаповітніші бажання!

З новим початком! Нехай цей рік буде сповнений щастя та гармонії.

Новий рік — нові можливості! Бажаю, щоб кожен шанс став для тебе великим досягненням!

Хай у Новому році кожен день буде яскравим, а ніч — спокійною!

Бажаю здоров’я, удачі та безмежної радості в кожній миті нового року!

Нехай Новий рік принесе тобі теплоту і доброту, а рідні — підтримку та любов!

Вітаю з Новим роком! Нехай всі негоди залишаться позаду, а попереду тільки яскраві дні!

Бажаю, щоб цей рік був твоїм роком удачі, любові та гармонії!

Нехай цей рік стане твоїм часом великих досягнень та нових звершень!

З Новим роком! Бажаю безмежної радості, здоров’я та незабутніх моментів!

Нехай цей рік принесе тепло в серце і здійснення усіх твоїх мрій!

Вітаю з чудовим початком року! Бажаю, щоб цей рік був яскравим і повним сюрпризів!

Нехай у Новому році буде більше сміху, ніж сліз, а удачі — більше, ніж будь-коли!

Бажаю у Новому році завжди бути на крок попереду своїх мрій!

З Новим роком! Хай цей рік принесе більше радості, ніж будь-який інший!

Нехай твої прагнення здійсняться, а життя буде повне чудових моментів!

Нехай цей рік відкриє для тебе нові горизонти та принесе лише щастя!

