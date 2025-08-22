Куда пойти во Львове в День Независимости Украины 2025 года: перечень мероприятий и событий

Через несколько дней Украина будет праздновать великий день нашей истории — День Независимости, и следует отметить, что в некоторых городах запланирована программа празднования этого дня. Читай в нашем материале, куда пойти во Львове на День Независимости и программу мероприятий города.

Куда пойти во Львове на День Независимости 2025 года: программа мероприятий:

Программа мероприятий на 22 августа

На территории Мемориала Героев Небесной Сотни в 18:00 состоится лекция писательницы Оксаны Забужко «Независимость — и что завтра? Культура и безопасность»;

В 18:30 начнется другая лекция — «Когда началась война», на которой будут представлены материалы из коллекции Музея «Территория террора», по адресу проспект В. Чорновола, 45Г;

Также в 18:30 состоится концерт, на котором прозвучат мировые хиты в исполнении BigShow Orchestra. Мероприятие состоится в Митрополичьих садах.

Программа мероприятий на 23 августа

В 15:00 состав оркестра INSO-Львов выступит с благотворительным концертом в Ротонде Парка им. И. Франко. Концерт продлится в течение часа;

В 19 часов группа Kozak System выступит со своим концертом на территории !FESTrepublic;

В это же время прозвучат одни из самых известных композиций Оззи Осборна и Black Sabbath. Выступление пройдет на сцене Malevich Concert Arena;

А уже в 21:00 будут звучать произведения мировой классики на органе во Львовском органном зале.

Программа мероприятий на 24 августа

День Независимости во Львове начнется с совместной молитвы за павших защитников и защитниц Украины: в 11 на поле почетных захоронений №76; в 11:30 — на поле №67, и в 11:50 — на поле 86а;

Также в 11:00 начнется ярмарка Тлум&Крам в парке имени И. Франко;

Через час, в 12:00, в переулке Маркияна Иванщишина состоится Сад Единства в День Независимости. Это будет совместный завтрак, на котором будут представлены меню и ингредиенты для блюд из всех регионов Украины;

Еще в 12 часов во Дворце Потоцких начнется лекция «Военная элита в борьбе за независимость Украины», на которой будет рассказываться о тех людях, кто формировал военные элиты нашей страны со времен князей и до наших дней, и какую роль они играли в создании государства;

13:00 — вручение наград Почетный знак Святого Юрия (посмертно). Это событие пройдет в виде церемонии во внутреннем дворике Ратуши;

17:00 — будет презентация программы Непобедимые, которую представит хоровая капелла Дударик во Львовской национальной филармонии;

Также в 17 следует ожидать лекторий об украинском фанке, а в 19 состоится сам концерт этого стиля. Эти два события будут ждать в Шевченковском гаю во Львове;

В 18:00 состоятся сразу три события: на Левандовке концерт в рамках Фестиваля Параджанова; празднование Дня Независимости с Павлом Зибровым, Степаном Гигой и Budchuk’ом в Emily Resort (возле Львова); в театре Леся Курбаса — благотворительный концерт Песни украинского леса, в сопровождении музыкальных инструментов.

19:00 — Артем Пивоваров выступит с сольным концертом на территории !FESTRepublic;

А также в 19 часов Львовский органный зал представит вечер украинской новой музыки. День Независимости во Львове закончится именно этим событием.

Эти дни довольно насыщены событиями — не каждый год встретишь День Независимости, да еще и во Львове, параллельно посещая такое количество лекций и концертов.

Ранее мы рассказывали о Дне Независимости — какова история праздника и почему именно эта дата была выбрана.

