Масленица — украинский праздник или российское насаждение собственной культуры

Происхождение Масленицы мало кому известно. Несмотря на то, что на протяжении десятилетий советская идеология пыталась унифицировать весенние обряды под общим брендом Масленицы с блинами и самоварами, стоит отметить, что украинская традиция имеет глубинные отличия, собственное название и уникальную философию, которая уходит во времена Трипольской культуры.

Читай в материале, Масленица — украинский праздник или нет, и в чем отличие украинской Масленицы от русской.

Масленица — украинский праздник или нет

Настоящее украинское название праздника, предшествующего Великому посту, — Масленица, Сыропуст или Колодий. Традиция Колодия заключалась в увековечении силы весеннего солнца и побуждении молодежи к браку.

Главным атрибутом была деревянная колодка, которую символически “вязали” к ногам холостякам и девушкам (или их родителям) как упрек за то, что они не создали семью в течение года. Чтобы откупиться от колодки, нужно было выставить угощение или дарить подарки.

Самым большим мифом, навязанным в советские времена, является утверждение, что главным блюдом праздника в Украине блины. На самом же деле этнографические записи свидетельствуют: украинская Масленица — это неделя вареников с сыром.

Именно вареник, по форме похожий на молодую луну, был сакральным блюдом наших предков. Его подавали со щедрой порцией сметаны и сливочного масла.

Блинчики в украинской кухне тоже существовали, но они никогда не были доминантным блюдом этого периода. Популяризация блинов произошла в 1960–70-х годах как часть политики создания советского народа с единственным набором традиций, где русские обычаи выступали образцом.

Конечно, и Масленица, и Масленица имеют общие дохристианские корни, связанные с весенним равноденствием и прощанием с зимой.

Однако со временем украинская традиция приобрела черты Бабской недели. В эти дни женщины были главными: они собирались в кабаках, праздновали рождение и смерть Колодия, а мужчины должны во всем им помогать.

Важно понимать: Масленица— это не о “прощании с зимой” в формате штурма снежных городков, а о примирении, прощении и вкушении жизни в его наиболее щедрых проявлениях.

Раньше мы писали, когда начинается и заканчивается Масленица 2026 — читай в материале, какие даты празднований в этом году.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!