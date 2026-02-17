Стиль жизни Праздники

Масленица — украинский праздник или российское насаждение собственной культуры

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 17 февраля 2026, 16:00 2 мин.
масленица украинский праздник или нет
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь