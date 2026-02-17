Масниця — українське свято чи російське насадження власної культури

Походження Масниці мало кому відома. Попри те, що протягом десятиліть радянська ідеологія намагалася уніфікувати весняні обряди під спільним брендом Масляної з млинцями та самоварами, варто зазначити, що українська традиція має глибинні відмінності, власну назву та унікальну філософію, що сягає часів Трипільської культури.

Читай в матеріалі, Масниця — українське свято чи ні, та у чому відмінність української Масляної від російської.

Масниця — українське свято чи ні

Справжня українська назва свята, що передує Великому посту, — Масниця, Сиропуст або Колодій. Традиція Колодія полягала у вшануванні сили весняного сонця та спонуканні молоді до шлюбу.

Головним атрибутом була дерев’яна колодка, яку символічно “в’язали” до ніг неодруженим хлопцям та дівчатам (або їхнім батькам) як докір за те, що вони не створили сім’ю протягом року. Щоб “відкупитися” від колодки, потрібно було виставити частування або дарувати подарунки.

Найбільшим міфом, нав’язаним у радянські часи, є твердження, що головною стравою свята в Україні є млинці. Насправді ж, етнографічні записи свідчать: українська Масниця — це тиждень вареників із сиром.

Саме вареник, за формою схожий на молодий місяць, був сакральною стравою наших предків. Його подавали зі щедрою порцією сметани та вершкового масла.

Млинці в українській кухні теж існували, але вони ніколи не були домінантною стравою цього періоду. Популяризація млинців відбулася у 1960–70-х роках як частина політики створення радянського народу з єдиним набором традицій, де російські звичаї виступали взірцем.

Звісно, і Масниця, і Масляна мають спільне дохристиянське коріння, пов’язане з весняним рівноденням та прощанням із зимою.

Проте з часом українська традиція набула рис Бабського тижня. Протягом цих днів жінки були головними: вони збиралися в шинках, святкували народження та смерть Колодія, а чоловіки мали в усьому їм допомагати.

Важливо розуміти: Масниця — це не про “прощання з зимою” у форматі штурму снігових містечок, а про примирення, прощення та смакування життя в його найбільш щедрих проявах.

