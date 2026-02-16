Що не можна робити на Масляну — обговорюємо забобони разом

Як будь-яке релігійне або народне свято, Масляна має безліч традицій і ритуалів, дотримуючись яких, ми немов притягуємо до себе все хороше і щасливе. І навпаки — нехтуючи негласними правилами свята і деякими заборонами, ризикуємо втратити удачу. Аби цього не сталося, розберемося, що не можна робити на Масляну.

На Масляну не можна ображатися й ображати, адже це свято — час, коли ми просимо у всіх близьких нам людей пробачення і розраховуємо отримати його у відповідь.

Не можна влаштовувати сварки, конфліктувати. Загалом варто уникати будь-яких видів агресії.

Негласна заборона існує навіть на поганий настрій! І в цьому також є свій ритуальний, можливо, трохи забобонний сенс. Адже, за прикметою, з яким настроєм Масляну проведеш — з таким і увесь рік житимеш. Отож, уникаємо смутку і намагаємося розгледіти навколо себе щось хороше.

Що не можна робити на Масницю

1. Не можна на Масницю вживати м’ясних продуктів.

Звісно, це правило не розповсюджується на дітей, літніх і хворих людей. А пояснюється воно просто. На пісну дієту Великого посту варто переходити поступово і смачно. Невеличкими кроками, через млинці й вареники.

2. Ще існує церковна заборона на вінчання.

Не можна (а точніше не варто) одружуватись. З тієї ж самої причини: на носі Великий піст, і недобре, якщо він цілком збігатиметься з твоїм медовим місяцем.

3. Не можна різати млинці ножем.

Ця заборона давня, як сама традиція, адже млинець колись вважали обрядовим хлібом, символом весняного сонця. Будь-які агресивні дії щодо нього, думали наші предки, можуть відгукнутися негараздами в майбутньому. Тож смакуємо цілими млинцями і притягуємо до себе усе добре.

4. На Масляну не можна відмовляти тим, хто хоче прийти до вас в гості.

Щиро запрошуй усіх, радій і незваним гостям. Обов’язково прибери оселю, бажано встигнувши це зробити до четверга. Приймай привітно у чистій хаті за багатим столом.

5. Не можна на Масляну вдягатися у темні, похмурі кольори.

Навіть в домашній одяг варто додати сонячних, яскравих фарб. Пояснення цьому, ти зрозумів (-ла), також чисто ритуальне: так ми привертаємо до себе удачу.

Ясно, що усі ці “не можна” вийшли з такої сивої давнини, що вже й не дошукатися їхнього коріння. Але ж ми поважаємо наші традиції!

Народні прикмети погоди на Масляну

Дощова та сира погода віщує ранній прихід весни.

Величезна кількість бурульок — на щедрий урожай.

Якщо під час Масляного тижня морози — літо буде нежарким.

Гучний спів синиць свідчить про наближення весни.

До речі, щось на кшталт Масниці є і в багатьох європейських країнах. А в Англії на “День млинців” господині біжать наввипередки з млинцями на сковорідках.

Мета змагання: пробігти на швидкість певну відстань, при цьому вправно перевертаючи млинець на сковороді.

Розважайся на повну! Щасливої тобі Масляної!

