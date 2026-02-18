Третій день Масляної: чому цей день називається Ласунка і як його святкували наші предки

Масляна — це тиждень святкувань, і кожен день має свої особливості. Традиційно вважалось, що Масляна — не лише свято зустрічі весни й проводів зими, але й початок сватання молодих людей. Тому це наклало свої традиції на свято.

Поговорімо про третій день Масляної, який називається Ласунка, чому саме така назва і як в Україні святкували цей день.

Третій день Масляної: звідки походить назва Ласунка

Щоб зрозуміти, звідки бере свою назву третій день Масляної — Ласунка, увійдімо в контекст свята.

Вважалось, що Масляна — це чудовий час, щоб визначитись з вибором майбутнього чоловіка або дружини.

У день перед Ласункою, який називався днем загравань або оглядин, батьки намагались якомога швидше засватати дітей до початку Великого посту. Шукати можна було і самостійно, наприклад, в гостях або на гуляннях.

Якщо оглядини проходили успішно і майбутні наречені знаходили один одного, то у третій день Масляної, відомого нам як Ласунка, мати нареченої запрошувала зятя в гості.

Було повір’я, що чим багатшим буде стіл у тещі, тим щасливішою буде молода родина. Тому назва Ласунка походить від кількості частувань, які зазвичай готувались на стіл в цей день.

А ще одна назва Ласунки — Тещині млинці, адже теща мала нагодувати майбутнього зятя своїми млинцями, або, як було заведено тоді на території України, варениками.

Традиції святкування третього дня Масляної

Тож, що робили на третій день Масляної? Загалом їли смаколики та відвідували гостей. Це був день, коли майбутні родичі вперше зустрічались під одним дахом за святковим столом.

Кількість частувань на столі у тещі багато говорила про її ставлення до чоловіка. Якщо страв багато і господиня дому приязна до зятя, то, як вважали, вона буде прихильною до нового родича і подружнє життя пари буде довгим та щасливим.

Також не менш важливим було те, як куштує частування зять. Якщо їсть добре і багато, то це означає, що він багато працює, а отже буде гарним господарем.

А в подяку за турботу і смаколики, зять міг заспівати тещі пісню, щоб показати їй свою шану і повагу як до матері своєї нареченої.

Проте в цей день пригощались не лише зяті, але й всі охочі: друзі, родичі, знайомі та інші. Навіть існувала приказка — що є в печі, то на стіл виставляй. А тому цього дня голодним не міг залишитись ніхто і всі ділились своєю їжею з сусідами.

Чимало людей вважають Масляну святом, навязаним нам Росією. Втім, воно має глибоке українське коріння. Про те, чи є Масляна російським святом ми розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!