Третий день Масленицы: почему этот день называется Лакомка и как его праздновали наши предки

Масленица — это неделя празднований, и каждый день имеет свои особенности. Традиционно считалось, что Масленица — не только праздник встречи весны и проводов зимы, но и начало сватовства молодых людей. Потому это наложило свои традиции на праздник.

Поговорим о третьем дне Масленицы, который называется Лакомка, почему именно такое название и как в Украине праздновали этот день.

Третий день Масленицы: откуда происходит название Лакомка

Чтобы понять, откуда берет свое название третий день Масленицы — Лакомка, войдем в контекст праздника.

Считалось, что Масленица — это прекрасное время, чтобы определиться с выбором будущего мужа или жены.

В день перед Лакомкой, который назывался днем заигрываний или смотрин, родители пытались как можно быстрее засватать детей до начала Великого поста. Искать можно было и самостоятельно, например, в гостях или на гуляниях.

Если смотрины проходили успешно и будущие жених и невеста находили друг друга, то в третий день Масленицы, известного нам как Лакомка, мать невесты приглашала зятя в гости.

Было поверье, что чем богаче будет стол у тещи, тем счастливее будет молодая семья. Поэтому название Лакомка происходит от количества угощений, обычно готовившихся на стол в этот день.

А еще одно название Лакомки — Тещини блины, ведь теща должна была накормить будущего зятя своими блинами, или, как было принято тогда на территории Украины, варениками.

Традиции празднования третьего дня Масленицы

Что делали на третий день Масленицы? В основном, ели вкусности и посещали гостей. Это был день, когда будущие родственники впервые встречались под одной крышей за праздничным столом.

Количество угощений на столе у тещи много говорило об ее отношении к мужчине. Если блюд много и хозяйка дома дружелюбна к зятю, то, как считали, она будет благосклонна к новому родственнику и супружеская жизнь пары будет долгой и счастливой.

Также не менее важно было то, как пробует угощение зять. Если ест хорошо и много, то это значит, что он много работает, а значит, будет хорошим хозяином.

А в благодарность за заботу и вкусную еду, зять мог спеть теще песню, чтобы показать ей свою честь и уважение как к матери своей невесты.

Однако в этот день угощались не только зятья, но и все желающие: друзья, родственники, знакомые и другие. Даже существовала поговорка — что есть в печи, то на стол выставляй. Поэтому в этот день голодным не мог остаться никто и все делились своей едой с соседями.

Многие считают Масленицу праздником, навязанным нам Россией. Впрочем, он имеет глубокие украинские корни. О том, является ли Масленица российским праздником мы рассказывали раньше.

