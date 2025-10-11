Международный день девочек 2025: дата и поздравления в прозе

Международный день девочек во всем мире празднуют 11 октября. Праздник был провозглашен Генассамблеей ООН для того, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются девочки. Международный день девочек 2025: как поздравить и почему возникло — читай в материале.

Когда день девочек в 2025 году и что известно об истории возникновения

Международный день девочек отмечается каждый год 11 октября. День был провозглашен Генассамблеей ООН праздничным в декабре 2011 года.

Он призывает общество сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки всех возрастов во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

День девочек ввели для того, чтобы обсуждать темы дискриминации, насилия, стереотипов, гендерного неравенства и принуждения к замужеству в разных странах.

В этот день поздравляют родных девочек с праздником. Можно провести время вместе и узнать больше об их интересах. Самое главное, это помнить, что все девушки — это яркие личности со своими проблемами.

День девочек 2025: поздравления в прозе и стихах

Поздравляю с Днем девочек! Дети — это наше будущее, дающее надежду. Пусть этот день принесет всем девочкам множество счастливых моментов, которые запомнятся на всю жизнь. Пусть их мечты станут реальностью, а жизнь будет дарить много радости и достижений!

С Днем девочек! Пусть этот день станет началом новых приключений и возможностей. Желаю, чтобы твои детские мечты летали выше высоких облаков и всегда воплощались. Пусть окружают тебя только теплые слова и любящие родные. Желаю мира и хорошего будущего!

Прими мои искренние поздравления с Международным днем девочек! Желаю интересной жизни, в которой царит мир и согласие! Пусть она будет раскрашена во все цвета радуги, ежедневных побед во всех твоих начинаниях и стремлениях, и счастливой улыбки. Чтобы каждое утро начиналось с хорошего настроения, веселой песни и радостной новости!

Милая моя девочка, поздравляю тебя с праздником! Хочу пожелать, чтобы ты никогда не забывала, что можешь абсолютно все! Всегда оставайся такой же умной, сильной, смелой и прекрасной! Цени себя и никогда не забывай о сильной внутренней вере и близких, которые всегда будут помогать на твоем жизненном пути! Люблю тебя и крепко обнимаю! С праздником!

В Международный день девочек желаю исполнения мечтаний и более приятных моментов! Пусть тебя все радуют и удивляют, пусть родные обнимают и целуют, пусть друзья уважают и ценят! И пусть всегда находятся поводы для веселья, смеха и солнца!

По случаю Международного дня девочек

мое приветствие принимай!

И будь всегда свободна, яркая,

и о правах не забывай!

Мои искренние поздравления с Международным днем ​​девочек! Желаю яркой жизни, раскрашенной во все цвета радуги, ежедневных побед во всех начинаниях и устремлениях. И пусть каждое утро начинается с хорошего настроения, любимого платья, веселой песни и радостной новости.

