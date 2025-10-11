Міжнародний день дівчат 2025: дата та привітання в прозі

Міжнародний день дівчат у всьому світі святкують 11 жовтня. Свято було проголошене Генасамблеєю ООН для того, аби привернути увагу суспільства до проблем, з якими зіштовхуються дівчата. Міжнародний день дівчат 2025: як привітати та чому виникло свято — читай в матеріалі.

Коли день дівчат у 2025 році та що відомо про історію виникнення

Міжнародний день дівчат відзначається щороку 11 жовтня. День був проголошений Генасамблеєю ООН святковим у грудні 2011 року.

Воно закликає суспільство зосередити увагу на необхідності розв’язання проблем, з якими стикаються дівчата різного віку в усьому світі, і заохочувати розширення прав і можливостей дівчат та реалізації їхніх прав людини.

День дівчат запроваджено для того, аби обговорювати теми дискримінації, насильства, стереотипів, гендерної нерівності та примусу до заміжжя у різних країнах.

У цей день рідні вітають дівчаток зі святом. Можна провести час разом та дізнатися більше про їхні інтереси. Найголовніше, це пам’ятати про те, що всі дівчата — це яскраві особистості зі своїми проблемами.

День дівчат 2025: привітання у прозі та віршах

Вітаю з Днем дівчат! Діти — це наше майбутнє, яке дарує надію. Нехай цей день принесе всім дівчаткам величезну кількість щасливих моментів, які запам’ятаються на все життя. Нехай їхні мрії стануть реальністю, а життя даруватиме багато радості та здобутків!

***

З Днем дівчат! Хай цей день стане початком нових пригод та можливостей. Бажаю, щоб твої дитячі мрії літали вище, ніж найвищі хмари, і завжди втілювалися. Нехай тебе оточують лише теплі слова та люблячі рідні. Бажаю миру та яскравого майбутнього!

***

Прийми мої щирі вітання з Міжнародним днем дівчат! Бажаю цікавого життя, в якому панує мир та злагода! Нехай воно буде розфарбоване в усі кольори веселки! Щоденних перемог у всіх твоїх починаннях і прагненнях та щасливої усмішки. Щоб кожен ранок починався з гарного настрою, веселої пісні та радісної новини!

***

Люба моя дівчинко, вітаю тебе зі святом! Хочу побажати, щоб ти ніколи не забувала, що можеш абсолютно все! Завжди залишайся такою ж розумною, сильною, сміливою та прекрасною! Цінуй себе та ніколи не забувай про сильну внутрішню віру та близьких, які завжди допомагатимуть на твоєму життєвому шляху! Люблю тебе і міцно обіймаю! Зі святом!

***

У Міжнародний день дівчат бажаю здійснення мрій та більше приємних моментів! Нехай тебе всі тішать і дивують, нехай рідні обіймають і цілують, нехай друзі поважають та цінують! І нехай завжди знаходяться приводи для веселощів, сміху та сонця!

***

З нагоди Міжнародного дня дівчат,

моє привітання приймай!

І будь завжди вільна,

про свої права не забувай!

***

Мої щирі вітання з Міжнародним днем дівчаток! Бажаю яскравого життя, розфарбованого в усі кольори веселки, щоденних перемог у всіх починаннях і прагненнях. І нехай кожен ранок починається з гарного настрою, улюбленої сукні, веселої пісні та радісної новини.

Жінки досі отримують менше кар’єрних перспектив, ніж чоловіки. Ми розповідали, яка кількість жінок у світі обіймає керівні посади.

