Поздравления на Новый год 2026: подари родным и друзьям слова надежды и тепла

Скоро Новый год, и мы уже подбираем тёплые искренние слова, чтобы пожелать всего наилучшего тем, кто всегда рядом в сердце — даже если между нами расстояние в сотни километров.

Наши поздравления напомнят дорогим людям, что они не одни — что есть тот, кто думает о них и желает только лучшего.

Поздравляя, мы дарим не просто слова, а тёплые эмоции и веру в то, что наступающий год может быть счастливым.

Поздравления с Новым годом для близких и друзей — в нашем материале.

Поздравления с Новым годом 2026 для родных

С Новым годом, родные! Желаю любви, здоровья, радости и уюта в вашем доме. Пусть этот год будет щедрым на счастливые моменты и добрые сюрпризы! Мира нам всем!

***

Любимые мои, поздравляю вас с Новым годом! Пусть этот год принесёт Украине долгожданный мир, а в наши сердца — гармонию и спокойствие. Пусть судьба подарит много ярких и незабываемых моментов и добавит красок в утро каждого дня! Спасибо, что вы всегда рядом — вы делаете мою жизнь тёплой и светлой.

***

С Новым годом, родные! Желаю, чтобы в новом году холодильник всегда был полон, кошелёк — толстым, а настроение — отличным! И, конечно, чтобы мы чаще собирались вместе и смеялись от души.

***

Дорогие мои! Поздравляю вас с Новым годом! Пусть этот год станет годом исполнения заветных мечт. Желаю безграничного здоровья, тепла, смеха и счастливых мгновений, которые будут согревать сердце. Пусть ваш дом всегда будет полон любви и уюта, а каждый день дарит маленькие чудеса!

***

С Новым годом, мои дорогие! Пусть каждый день нового года приносит счастье! Пусть мечты оживают, сердце ощущает тепло родных, а душа наполняется светом. Желаю вам мгновений, которые остаются в памяти навсегда, и моментов, что делают жизнь невероятно прекрасной! И главное — мира нам и победы!

Читать по теме Патриотическое поздравление с Новым годом 2026: самые искренние слова для украинцев Как найти поздравления с Новым годом 2026 во время войны своими словами: подборка патриотических текстов и стихов

Новогодние поздравления 2026 для друзей

Друзья! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю смеха, приключений, незабываемых моментов и моря позитива. Пусть этот год принесёт мир нашей Украине, а в ваших сердцах всегда будет тепло, радость и уверенность в будущем!

***

Друзья! С Новым годом! Желаю смеха до слёз, захватывающих приключений и моментов, которые будут согревать сердце. Пусть в нашей Украине царит мир, а в вас — несокрушимый оптимизм и море позитива!

***

С Новым годом, друзья! Пусть 2026 станет годом ярких идей, новых свершений и искренних улыбок. Желаю мира нашей Украине, тепла в сердце и больше встреч, о которых можно будет вместе вспоминать и смеяться!

***

Друзья! С Новым годом! Желаю, чтобы в 2026 году вы находили красоту в мелочах, наслаждались каждым моментом и ощущали прилив энергии. Пусть жизнь дарит интересные встречи, неожиданные радости и море вдохновения!

***

С Новым годом, друзья! Желаю, чтобы в новом году удавались даже самые смелые идеи, радость преследовала вас повсюду, а каждый день приносил маленькие приключения. Пусть сердце будет лёгким, душа — поёт, а в Украине наконец будет мир!

Читайте также: короткие пожелания на Новый год — точные фразы, которые порадуют близких.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!