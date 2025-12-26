Віншування на Новий рік 2026: подаруй рідним та друзям слова надії та тепла

Скоро Новий рік і ми вже підбираємо теплі щирі слова, щоб побажати найкращого тим, хто завжди поруч у серці — навіть, якщо між нами відстань у сотні кілометрів.

Наші привітання нагадають дорогим людям, що вони не самі — що є той, хто думає про них і бажає лише найкращого.

Вітаючи, ми даруємо не просто слова, а теплі емоції й віру у те, що прийдешній рік може бути щасливим.

Віншування на Новий рік для близьких і друзів — у нашому матеріалі.

Віншування на Новий рік 2026 для рідних

З Новим роком, рідні! Бажаю любові, здоров’я, радості та затишку у вашому домі. Хай цей рік буде щедрим на щасливі миті та добрі сюрпризи! Миру нам всім!

***

Любі мої, вітаю вас з Новим роком! Хай цей рік принесе Україні довгоочікуваний мир, а в наші серця — гармонію та спокій. Нехай доля подарує багато яскравих і незабутніх моментів, і додасть фарб у ранок кожного дня! Дякую, що ви завжди поруч – ви робите моє життя теплим і світлим.

***

З Новим роком, рідні! Бажаю, щоб у новому році холодильник завжди був повний, гаманець – товстий, а настрій – чудовий! І, звичайно, щоб ми частіше збиралися разом та сміялися від душі.

***

Дорогі мої! Вітаю вас з Новим роком! Нехай цей рік стане роком здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю безмежного здоров’я, тепла, сміху та щасливих миттєвостей, що грітимуть серце. Хай ваш дім завжди буде повний любові та затишку, а кожен день дарує маленькі дива!

***

З Новим роком, мої найдорожчі! Хай кожен день нового року приносить щастя! Нехай мрії оживають, серце відчуває тепло рідних, а душа наповнюється світлом. Бажаю вам хвилин, що залишаються у пам’яті назавжди, і моментів, які роблять життя неймовірно прекрасним! І головне – миру нам і перемоги!

Читати на тему Патріотичне привітання з Новим роком 2026: найщиріші слова для українців Як знайти привітання з Новим роком 2026 під час війни своїми словами: добірка патріотичних текстів та віршів

Новорічні віншування 2026 для друзів

Друзі! Вітаю вас з Новим роком! Бажаю сміху, пригод, незабутніх моментів та море позитиву. Нехай цей рік принесе мир нашій Україні, а у ваших серцях завжди буде тепло, радість і впевненість у майбутньому!

***

Друзі! З новим роком! Бажаю сміху до сліз, пригод, що захоплюють, і моментів, які грітимуть серце. Хай у нашій Україні панує мир, а у вас – незламний оптимізм і море позитиву!

***

З Новим роком, друзі! Нехай 2026 стане роком яскравих ідей, нових звершень і щирих усмішок. Бажаю миру нашій Україні, тепла у серці й більше зустрічей, про які можна буде разом згадувати і посміятися!

***

Друзі! З Новим роком! Бажаю, щоб у 2026 році ви знаходили красу у дрібницях, насолоджувалися кожним моментом і відчували прилив енергії. Хай життя дарує цікаві зустрічі, несподівані радощі та море натхнення!

***

З Новим роком, друзі! Бажаю, щоб у новому році вдавалися навіть найсміливіші ідеї, радість переслідувала вас повсюди, а кожен день приносив маленькі пригоди. Хай серце буде легким, душа – співає, а в Україні нарешті буде мир!

Читай також: короткі побажання на Новий рік — влучні фрази, що порадують близьких.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!