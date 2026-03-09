День Сорока Святых: дата, история и традиции праздника

На христианском календаре приближается большой праздник — Сорока севастийских мучеников или Сорока Святых. В 2026 году верующие будут праздновать этот день в понедельник, 9 марта.

Что это за день, чего нельзя делать и какие традиции нужно соблюдать? Об истории и традициях и запретах праздника мы рассказали в материале.

День Сорока Святых по новому стилю

По новоюлианскому церковному календарю, на который ПЦУ перешла осенью 2023 года, День Сорока Святых теперь приходится всегда на 9 марта.

День Сорока Святиз по старому стилю

По старому церковному календарю День Сорока Святых отмечают на 13 дней позже — 22 марта ежегодно.

История дня Великомучеников севастийских

Погрузившись в церковные предания, можно узнать об истории 40 воинов, являвшихся лучшей дружиной в войске древнеримского императора Лицинии.

Он был жестоким язычником и пытался избавиться от христианской веры, в том числе и в собственной армии. Однако весь легион отказался отречься от христианства, за что был казнен в городе Севастия, на территории современной Турции, в 320 году.

Воинов завели в Севастийское озеро, покрытое льдом, раздели и заставили стоять на льду. Чтобы добавить мучений, на берегу затопили баню.

Один воин не смог выдержать страданий, пошел в баню и сразу умер. Его место занял один из надзирателей, который, увидев видение, разделся и вошел в озеро к остальным со словами: “Я христианин!”

Из-за жестокой смерти, которую мужчины приняли за веру, церковь прозвала их великомучениками.

Так что в этот день памяти Сорока Святых ослабляются строгие правила Великого поста. 9 марта верующим разрешено пить вино и есть рыбу.

Традиции праздника Сорок Святых: что позволено, а что запрещено делать

Несмотря на то, что это праздник, для верующих есть ряд запретов от церкви. Так что 9 марта на Сорок Святых нельзя:

есть мясо, молочные продукты, яйца, ведь пост все же продолжается; работать физически, даже заниматься уборкой жилья; одалживать деньги; шить, стирать или заниматься ремонтом вещей.

Обычно в праздник Сорока севастийских мучеников христиане идут в церковь и ставят 40 свечей и бьют столько же поклонов. Но в народе придумали еще несколько традиций.

Одна из них — печь пирожки в форме птиц. В частности, в честь этой традиции праздник получил народное название Жаворонки.

Иногда пирожки нанизывали на прутья или розочки, раздавали детям или дарили соседям. Существовало поверье, что тогда все домашние птицы будут здоровы.

Также существовал символический обряд, который называли топтать ряст. Соблюдали эту традицию даже пожилые и хилые, ведь считалось, что кто потопчет ряст весной, тот в течение года будет здоровым.

