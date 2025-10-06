Рабочие и выходные дни в октябре 2025 года: твой график без сюрпризов

Поездки, покупки, запись к врачу или другие важные дела легче запланировать, когда знаешь, какие дни будут рабочими, а какие — выходными.

Чтобы заранее разумно определить дедлайны, узнай о рабочем графике октября 2025 года и планируй собственную нагрузку и отдых.

Сколько рабочих и выходных дней в октябре 2025 — в материале.

Сколько рабочих и выходных дней в октябре 2025 года

В октябре 31 календарный день, из которых:

21 рабочий день (понедельник—пятница);

10 выходных дней (суббота—воскресенье).

Выходные дни октября 2025: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа.

В Украине в октябре 2025 года официально отмечают один государственный праздник: 1 октября (среда) — День защитников и защитниц Украины. Но этот праздник является рабочим днем.

В целом, согласно Закону Украины от 15.03.2022 Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, во время войны все праздничные дни являются рабочими.

Они могут стать выходными только по внутреннему распоряжению руководства отдельного негосударственного учреждения или фирмы.

Кроме Дня защитников и защитниц, в октябре мы отмечаем и другие праздники.

Праздники в октябре 2025 года

1.10 — День защитников и защитниц Украины, День казачества, Покров Пресвятой Богородицы

4.10 — Всемирный день животных

5.10 — День территориальной обороны Украины, День учителя

6.10 — Международный день врача

8.10 — День юриста

9.10 — Всемирный день почты

10.10 — День работников стандартизации и метрологии

11.10 — День работников целлюлозно-бумажной промышленности

12.10 — День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, День профсоюзов Украины

15.10 — Всемирный день борьбы с раком груди

18.10 — Европейский день борьбы с торговлей людьми

19.10 — День ответственности человека, День работников пищевой промышленности

20.10 — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы

27.10 — День украинской письменности и языка

28.10 — День освобождения Украины от фашистских захватчиков

31.10 — Международный день Черного моря

Более подробно о значимых событиях месяца узнайте из нашего другого материала — календаря праздников на октябрь 2025.

