Рабочие и выходные дни в октябре 2025 года: твой график без сюрпризов

Поездки, покупки, запись к врачу или другие важные дела легче запланировать, когда знаешь, какие дни будут рабочими, а какие — выходными.
Чтобы заранее разумно определить дедлайны, узнай о рабочем графике октября 2025 года и планируй собственную нагрузку и отдых.
Сколько рабочих и выходных дней в октябре 2025 — в материале.
Сколько рабочих и выходных дней в октябре 2025 года
В октябре 31 календарный день, из которых:
-
21 рабочий день (понедельник—пятница);
-
10 выходных дней (суббота—воскресенье).
Выходные дни октября 2025: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа.
В Украине в октябре 2025 года официально отмечают один государственный праздник: 1 октября (среда) — День защитников и защитниц Украины. Но этот праздник является рабочим днем.
В целом, согласно Закону Украины от 15.03.2022 Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, во время войны все праздничные дни являются рабочими.
Они могут стать выходными только по внутреннему распоряжению руководства отдельного негосударственного учреждения или фирмы.
Кроме Дня защитников и защитниц, в октябре мы отмечаем и другие праздники.
Праздники в октябре 2025 года
-
1.10 — День защитников и защитниц Украины, День казачества, Покров Пресвятой Богородицы
-
4.10 — Всемирный день животных
-
5.10 — День территориальной обороны Украины, День учителя
-
6.10 — Международный день врача
-
8.10 — День юриста
-
9.10 — Всемирный день почты
-
10.10 — День работников стандартизации и метрологии
-
11.10 — День работников целлюлозно-бумажной промышленности
-
12.10 — День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, День профсоюзов Украины
-
15.10 — Всемирный день борьбы с раком груди
-
18.10 — Европейский день борьбы с торговлей людьми
-
19.10 — День ответственности человека, День работников пищевой промышленности
-
20.10 — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы
-
27.10 — День украинской письменности и языка
-
28.10 — День освобождения Украины от фашистских захватчиков
-
31.10 — Международный день Черного моря
Более подробно о значимых событиях месяца узнайте из нашего другого материала — календаря праздников на октябрь 2025.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!