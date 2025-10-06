Робочі та вихідні дні у жовтні 2025 року в Україні: твій графік без сюрпризів

Поїздки, покупки, запис до лікаря чи інші важливі справи легше запланувати, коли знаєш, які дні будуть робочими, а які — вихідними.
Щоб завчасно розумно визначити дедлайни, дізнайся про робочий графік жовтня 2025 року, і плануй власне навантаження та відпочинок.
Скільки робочих та вихідних днів у жовтні 2025 — у матеріалі.
Скільки робочих і вихідних днів у жовтні 2025 року
У жовтні 31 календарний день, з яких:
В Україні в жовтні 2025 року офіційно відзначають одне державне свято: 1 жовтня (середа) — День захисників і захисниць України. Але це свято є робочим днем.
Взагалі згідно із Законом України від 15.03.2022 Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, під час війни усі святкові дні є робочими.
Вони можуть стати вихідними лише за внутрішнім розпорядженням керівництва окремої недержавної установи чи фірми.
Окрім Дня захисників та захисниць, в жовтні ми відзначаємо й інші свята.
Свята у жовтні 2025 року
- 1.10 — День захисників і захисниць України, День козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці
- 4.10 — Всесвітній день тварин
- 5.10 — День територіальної оборони України, День учителя
- 6.10 — Міжнародний день лікаря
- 8.10 — День юриста
- 9.10 — Всесвітній день пошти
- 10.10 — День працівників стандартизації та метрології
- 11.10 — День працівників целюлозно-паперової промисловості
- 12.10 — День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, День профспілок України
- 15.10 — Всесвітній день боротьби з раком грудей
- 18.10 — Європейський день боротьби з торгівлею людьми
- 19.10 — День відповідальності людини, День працівників харчової промисловості.
- 20.10.10 — Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози
- 27.10 — День української писемності та мови
- 28.10 — День визволення України від фашистських загарбників
- 31.10 — Міжнародний день Чорного моря
