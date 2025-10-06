Робочі та вихідні дні у жовтні 2025 року в Україні: твій графік без сюрпризів

Поїздки, покупки, запис до лікаря чи інші важливі справи легше запланувати, коли знаєш, які дні будуть робочими, а які — вихідними.

Щоб завчасно розумно визначити дедлайни, дізнайся про робочий графік жовтня 2025 року, і плануй власне навантаження та відпочинок.

Скільки робочих та вихідних днів у жовтні 2025 — у матеріалі.

Скільки робочих і вихідних днів у жовтні 2025 року

У жовтні 31 календарний день, з яких:

21 робочий день (понеділок—п’ятниця);

10 вихідних днів (субота—неділя). Вихідні дні жовтня 2025: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 число.

В Україні в жовтні 2025 року офіційно відзначають одне державне свято: 1 жовтня (середа) — День захисників і захисниць України. Але це свято є робочим днем.

Взагалі згідно із Законом України від 15.03.2022 Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, під час війни усі святкові дні є робочими.

Вони можуть стати вихідними лише за внутрішнім розпорядженням керівництва окремої недержавної установи чи фірми.

Окрім Дня захисників та захисниць, в жовтні ми відзначаємо й інші свята.

Свята у жовтні 2025 року

1.10 — День захисників і захисниць України, День козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці

4.10 — Всесвітній день тварин

5.10 — День територіальної оборони України, День учителя

6.10 — Міжнародний день лікаря

8.10 — День юриста

9.10 — Всесвітній день пошти

10.10 — День працівників стандартизації та метрології

11.10 — День працівників целюлозно-паперової промисловості

12.10 — День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, День профспілок України

15.10 — Всесвітній день боротьби з раком грудей

18.10 — Європейський день боротьби з торгівлею людьми

19.10 — День відповідальності людини, День працівників харчової промисловості.

20.10.10 — Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози

27.10 — День української писемності та мови

28.10 — День визволення України від фашистських загарбників

31.10 — Міжнародний день Чорного моря

Більш докладно про визначні події місяця дізнайся з нашого іншого матеріалу — календаря свят на жовтень 2025.

