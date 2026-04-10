Суббота перед Пасхой: традиции последнего дня Великого поста

Суббота перед Пасхой или Страстная суббота — это день перед Пасхой, когда верующие заканчивают последние приготовления к празднику. Этот день в записях Евангелия не отмечается как особо яркий разными событиями, ведь иудеи традиционно соблюдали священный шабат.

Но верующие связывают субботу с окончанием Великого поста, поэтому этот день имеет свои традиции и особенности. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день.

Суббота перед Пасхой: традиции этого дня

Страстная суббота считается днем скорби из-за смерти Иисуса Христа. Обычно в церквях проходят особые службы, а во время крестного хода здание храма обносят плащаницей.

А около полуночи плащаницу переносят на алтарь, где она остается 40 дней до праздника Вознесения Господня.

А еще в субботу перед Пасхой по восточному календарю в Храме Гроба Господня в Иерусалиме восходит Благодатный огонь. Каждый год огонь сходит накануне православной Пасхи. Считается, что когда огонь прекратит восхождение, это будет означать приближение конца света.

В страстную субботу продолжают соблюдать пост. Есть можно только постный хлеб, фрукты, овощи, орехи и другие продукты неживотного происхождения.

Читать по теме Поздравления с наступающей Пасхой в стихах и прозе: пожелания в преддверии великого праздника Читай поздравления с наступающей Пасхой в стихах и прозе и отправляй их своим друзьям и родным.

Что разрешено делать в Страстную субботу

Основное, что можно делать в субботу перед Пасхой, это, конечно, молиться и ходить в церковь. Этот день следует посвятить духовному состоянию души и добрым делам.

В этот день принято раздавать милостыню и помогать другим любым способом. Делать это следует бескорыстно, то есть не просить что-нибудь для себя в вознаграждение.

А еще следует просить прощения у людей и прощать других, ведь прощение — главная миссия, ради которой Христос пришел в мир и отдал свою жизнь за человечество, чтобы, отдав себя в жертву, люди получили прощение грехов Богом-Отцом.

Также в Страстную субботу можно печь куличи и красить яйца, готовясь к празднику, ведь следующий день лучше посвятить празднованию, а не приготовлению.

Что нельзя делать в субботу перед Пасхой

Считается, что нельзя есть с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья. Также нельзя пить алкоголь, в том числе и кагор — сухое вино для причастия.

Поскольку суббота перед Пасхой — последний день Великого поста, все еще следует воздерживаться от интимной близости, охотиться и рыбачить.

Хотя приготовление пищи в этот день разрешается, убирать дом в Страстную субботу нельзя. И не только убирать, но и гладить, стирать и делать другие домашние дела.

Трудные физические задачи, например, работа в саду или огороде, тоже под запретом. Ремонты и другие строительные работы тоже делать нельзя.

А еще действует ограничение на веселье, празднование дней рождения, свадеб и т.д. Если планировали праздновать событие в субботу перед Пасхой, то лучше перенести эти планы на другой день.

Совсем скоро будет Пасха, что мы на самом деле о ней знаем? Узнай о 10 мифах о Пасхе, в которые мы до сих пор верим.

