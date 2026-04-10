Субота перед Великоднем: традиції останнього дня Великого посту

Субота перед Великоднем або Страсна субота — це день безпосередньо перед Пасхою, коли віряни закінчують останні приготування до свята. Цей день у записах Євангеліє не зазначається як особливий яскравими подіями, адже юдеї традиційно дотримувались священного шабату.

Але віряни пов’язують суботу із закінченням Великого посту, тож цей день має свої традиції та особливості. Розповідаємо, що можна і не можна робити в цей день.

Субота перед Великоднем: традиції цього дня

Страсна субота вважається днем скорботи через смерть Ісуса Христа. Зазвичай у церквах проходять особливі служби, а під час хресного ходу будівлю храму обносять плащаницею.

А близько опівночі плащаницю переносять на вівтар, де вона залишається 40 днів аж до свята Вознесіння Господнього.

А ще в суботу перед Великоднем за східним календарем в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь. Щороку вогонь сходить напередодні православної Пасхи. Вважається, що коли вогонь припинить сходження, це означатиме наближення кінця світу.

В страсну суботу продовжують дотримуватись посту. Їсти можна лише пісний хліб, фрукти, овочі, горіхи та інші продукти нетваринного походження.

Що дозволено робити в Страсну суботу

Основне, що можна робити в суботу перед Великоднем — це, звісно, молитись і ходити у церкву. Цей день слід присвятити духовному стану душі й добрим справам.

Цього дня заведено роздавати милостиню і допомагати іншим будь-яким чином. Робити це слід безкорисливо, тобто не просити щось для себе у винагороду.

А ще слід просити вибачення у людей і пробачати іншим, адже прощення — головна місія, заради якої Христос прийшов у світ і віддав своє життя за людство, щоб, віддавши себе у жертву, люди отримали прощення гріхів Богом-Отцем.

Також у Страсну суботу можна пекти паски й фарбувати яйця, готуючись до свята, адже наступний день краще присвятити святкуванню, а не приготуванню.

Що не можна робити в суботу перед Великоднем

Вважається, що не можна їсти з третьої години ночі суботи й до ранку неділі. Також не можна пити алкоголь, зокрема й кагор — сухе церковне вино для причастя.

Оскільки субота перед Великоднем — останній день Великого посту, все ще слід утримуватись від інтимної близькості, полювати та рибалити.

Хоч готування їжі у цей день дозволяється, прибирати будинок в Страсну суботу не можна. І не лише прибирати, але й прасувати, прати та робити інші хатні справи.

Важкі фізичні задачі, наприклад, робота в саду чи на городі, теж під забороною. Ремонти та інші будівельні роботи робити теж не можна.

А ще діє обмеження на веселощі, святкування днів народження, весіль тощо. Якщо планували святкувати певну подію в суботу перед Пасхою, то краще перенести ці плани на інший день.

