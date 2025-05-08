В моей школе победобесия не было — Яна Брензей поделилась воспоминаниями о 9 мая

В Украине уже давно нет Дня победы. Мы все ждем совсем другую Победу.

Вместо этого 8 мая мы чтим память павших во Второй мировой войне — День памяти и победы, а 9 — День Европы. Для многих такое переосмысление происходило постепенно, лично.

Журналистка и телеведущая Вікна-новини Яна Брензей рассказала, каким этот день был в ее детстве в Запорожье и объясняет, почему в ее семье никогда не было советского культа победы.

В моей семье победобесия не существовало

— В Запорожье есть памятник Скорбящей матери — это собирательный образ женщин, которые потеряли своих детей во время Второй мировой войны. И когда я была маленькой, у нас была традиция — и семейная, и школьная — идти к памятнику и нести туда цветы.

Но что точно я запомнила — этот день никогда не был праздничным. Всегда было ощущение скорби и боли по погибшим.

Поэтому, в отличие от России, в моем окружении, в моей семье, в моей школе этой атмосферы победобесия не существовало. Мы вспоминали умерших.

Была тогда еще жива моя прабабушка, которая прошла Вторую мировую войну. Она рассказывала истории, и всегда эти истории завершались ее словами — главное, чтобы никогда больше не было войны. Поэтому мои детские воспоминания все равно пропитаны болью, скорбью и памятью по погибшим.

Просто страница в истории

— На самом деле в моей школе особого внимания Дню победы не было. То есть мы проходили Вторую мировую войну, конечно, искаженно. Проходили ее как Великую Отечественную. И страница, например, борьбы ОУН и УПА была, мягко говоря, затерта.

Просто одним разделом — что вот такое было тоже, но без какой-то детализации и реальной оценки влияния. Поэтому это просто была страница истории, вокруг которой не строилась какая-то выдающаяся пропагандистская парадигма.

Произошло ли переосмысление Дня победы?

— Учитывая то, что у меня и не было искаженного представления, то уже более взрослой я начала читать книги о Второй мировой, а не Великой Отечественной.

Например, Тимоти Снайдера Кровавые земли, Лоренса Риса прочитала и подробнее узнала в целом о Второй мировой, которая происходила не только на территории Европейского континента, но и в Тихоокеанско-Азиатском регионе и т.д.

Узнала историю о Западной Украине во Второй мировой, картинка расширилась и, конечно, ко мне пришло лучшее понимание тех событий.

Книги о Второй мировой: что советует почитать Яна Брензей

Если вдруг есть вопрос — что тогда происходило? — то вот мои советы:

Війна і міф. Невідома Друга світова — Володимир В’ятрович;

Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію — Боріс Джонсон;

Друга світова. Непридумані історії — Вахтанг Кіпіані;

Гітлер і Сталін. Тирани і Друга світова війна — Лоренс Ріс;

Документальный фильм Звичайні люди (Ordinary Men).

Чтобы узнать больше о Дне памяти и победы, советуем почитать следующий материал: 8 мая в мировой истории и символизм этого дня для Украины.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.