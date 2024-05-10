TALI — Fighter на Евровидении-2024: номер люксембургской певицы поставил украинский режиссер

Люксембург на песенном шоу Евровидение-2024 представляет юная певица Тали Голаргент с песней Fighter, которая переводится как Боец.

Ее выступление в первом полуфинале называют феерическим: певица танцевала на воображаемой раскаленной лаве. Эту идею воплотил для Тали украинский режиссер-постановщик Герман Ненов.

Что известно о певице Тале Голаргент, которая представляет Люксембург на Евровидении-2024 и о чем ее песня — читай в нашем материале.

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Представительница Люксембурга на Евровидении-2024

Люксембург был активным участником Евровидения до 1993 года, пять раз побеждал, но после нескольких неудач отказался от участия в конкурсе. И вот теперь, спустя тридцать лет, вернулся — зажигательно и ярко.

Право представлять страну на интернациональном шоу музыки и талантов на национальном отборе в Люксембурге получила 20-летняя певица Тали Голаргент (TALI).

Кто такая TALI

TALI родилась в Израиле, но все детство провела на чемоданах: работа отца заставляла семью путешествовать сначала в Чили, потом в Аргентину, и, наконец, в Люксембург.

Да и там Тали не засиделась: переехала в Нью-Йорк, чтобы изучать музыкальный театр в Мангеттенском колледже Marymount. Девушка очень одарена: свободно общается на пяти языках, поет, сама пишет песни и с 12 лет выступает в театре.

В 16 лет Тали выпустила свой дебютный сингл, а в 2021 году вышел ее дебютный мини-альбом Lose You. Девушка выступает в нескольких мюзиклах, снялась в короткометражном фильме.

А в прошлом году доказала, что лучшая на люксембургском песенном отборе на Евровидение. Она стала первой участницей Люксембурга на Евровидении после 1993 года.

Номер на песню Fighter поставил украинский режиссер

На Евровидении-2024 TALI представила зажигательную песню Fighter. Режиссером номера девушки стал украинец Герман Ненов, являвшийся креативным директором Евровидения-2023 в Ливерпуле.

Герман рассказал о своем замысле и видении песни Тали: квадратная рамка, внутри которой начинается номер, символизирует наши ограничения, и нужно сделать шаг, чтобы выйти вперед к своей мечте. А символ ягуара в номере означает, что мы должны быть такими же ловкими, как этот зверь.

По словам Германа Ненова, идея номера должна быть близка украинцам, ведь сейчас мы живем, будучи ограниченными нашим врагом и войной, которую мы ведем, но мы делаем шаги к своей мечте — к Победе.

Совместная работа люксембуржцев и украинцев понравилась зрителям — и Тали Голаргент со своей песней Fighter попала в финал шоу. Правда, девушке пришлось очень поволноваться, о выходе Люксембурга в финал объявили в последнюю очередь.

TALI — Fighter: о чем песня участницы Евровидения-2024

TALI поет о бойце-мечтателе, который борется с неурядицами, чтобы достичь своей мечты, и, несмотря на испытания, несет в своем сердце любовь. Певица посвятила композицию своему брату, который служит в армии Израиля.

Fighter: перевод песни

Боец

Тебе уже не двадцать, у тебя нет времени

Быть ребенком, только тусоваться.

У тебя нет ни денег, ни импульса.

Ты направляешься к поражению.

И я слышу вдали, вдали, вдали

Этот тоненький голосок, песню сирены.

Говорит: “Давай, возьми меня за руку”.

“Давай, я заберу тебя”

Ах, ах, ах, ах, ах

Шепчет мне

Ах, ах, ах, ах, ах

Пойдемте, я никогда тебя не подведу

Я знаю, что ты боец

Держи в своем сердце любовь вокруг

Ты знаешь, что ты боец

И я слышу далеко, далеко, далеко

Этот маленький повторяющий голос

“Куда ты идешь?”

Признаюсь, признаюсь, я не знаю.

Я хочу все и ничего одновременно.

Я сойду с ума, и все.

Ты не можешь оставаться так.

Ты должен сделать выбор. Что у тебя на уме?

Сражайтесь, верьте в себя.

Мир здесь, иди и завоюй его.

И я слышу далеко, далеко, далеко

Этот тоненький голос, песню сирены.

Что говорит мне: “Давай, иди навстречу своей судьбе”.

“Ты не должен останавливаться”

Ах, ах, ах, ах, ах

Шепчет мне

Ах, ах, ах, ах, ах

Иди, я никогда тебя не подведу.

Я знаю, что ты боец

Держи в своем сердце любовь вокруг

Ты знаешь, что ты боец

И я слышу далеко, далеко, далеко

Этот маленький повторяющий голос

“Куда ты идешь?”

Признаюсь, признаюсь, я не знаю.

Я хочу все и ничего одновременно.

Я сойду с ума, и все.

Услышь звук своих мечтаний, ты так близок.

Они так близко, оглянись.

Услышь звук своих мечтаний, а не страхов.

И просто открой свое сердце.

Приходи, я никогда тебя не подведу.

Я знаю, что ты борец.

Держи в своем сердце любовь вокруг.

Ты знаешь, что ты боец

И я слышу далеко, далеко, далеко

Этот маленький повторяющий голос

“Бабушка, но куда ты идешь?”

Иди сюда, я никогда тебя не подведу.

Я знаю, что ты боец.

Держи в своем сердце окружающую тебя любовь.

Ты знаешь, что ты борец.

И этот голос, он исчезает

И возвращается в моей голове.

“Нет, куда ты идешь?”

Я признаюсь, я признаюсь, я не знаю.

Я хочу все и ничего одновременно.

Я сойду с ума, и все.

Признаюсь, признаюсь, не знаю.

Я хочу все и ничего одновременно

Я сойду с ума, и все.

И все это.

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