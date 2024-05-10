TALI — Fighter на Евровидении-2024: номер люксембургской певицы поставил украинский режиссер

Люксембург на песенном шоу Евровидение-2024 представляет юная певица Тали Голаргент с песней Fighter, которая переводится как Боец.
Ее выступление в первом полуфинале называют феерическим: певица танцевала на воображаемой раскаленной лаве. Эту идею воплотил для Тали украинский режиссер-постановщик Герман Ненов.
Что известно о певице Тале Голаргент, которая представляет Люксембург на Евровидении-2024 и о чем ее песня — читай в нашем материале.
Люксембург был активным участником Евровидения до 1993 года, пять раз побеждал, но после нескольких неудач отказался от участия в конкурсе. И вот теперь, спустя тридцать лет, вернулся — зажигательно и ярко.
Право представлять страну на интернациональном шоу музыки и талантов на национальном отборе в Люксембурге получила 20-летняя певица Тали Голаргент (TALI).
TALI родилась в Израиле, но все детство провела на чемоданах: работа отца заставляла семью путешествовать сначала в Чили, потом в Аргентину, и, наконец, в Люксембург.
Да и там Тали не засиделась: переехала в Нью-Йорк, чтобы изучать музыкальный театр в Мангеттенском колледже Marymount. Девушка очень одарена: свободно общается на пяти языках, поет, сама пишет песни и с 12 лет выступает в театре.
В 16 лет Тали выпустила свой дебютный сингл, а в 2021 году вышел ее дебютный мини-альбом Lose You. Девушка выступает в нескольких мюзиклах, снялась в короткометражном фильме.
А в прошлом году доказала, что лучшая на люксембургском песенном отборе на Евровидение. Она стала первой участницей Люксембурга на Евровидении после 1993 года.
На Евровидении-2024 TALI представила зажигательную песню Fighter. Режиссером номера девушки стал украинец Герман Ненов, являвшийся креативным директором Евровидения-2023 в Ливерпуле.
Герман рассказал о своем замысле и видении песни Тали: квадратная рамка, внутри которой начинается номер, символизирует наши ограничения, и нужно сделать шаг, чтобы выйти вперед к своей мечте. А символ ягуара в номере означает, что мы должны быть такими же ловкими, как этот зверь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от German Nenov (@german.nenov)
Публикация от German Nenov (@german.nenov)
По словам Германа Ненова, идея номера должна быть близка украинцам, ведь сейчас мы живем, будучи ограниченными нашим врагом и войной, которую мы ведем, но мы делаем шаги к своей мечте — к Победе.
Совместная работа люксембуржцев и украинцев понравилась зрителям — и Тали Голаргент со своей песней Fighter попала в финал шоу. Правда, девушке пришлось очень поволноваться, о выходе Люксембурга в финал объявили в последнюю очередь.
TALI поет о бойце-мечтателе, который борется с неурядицами, чтобы достичь своей мечты, и, несмотря на испытания, несет в своем сердце любовь. Певица посвятила композицию своему брату, который служит в армии Израиля.
БоецТебе уже не двадцать, у тебя нет времениБыть ребенком, только тусоваться.У тебя нет ни денег, ни импульса.
Ты направляешься к поражению.И я слышу вдали, вдали, вдалиЭтот тоненький голосок, песню сирены.Говорит: “Давай, возьми меня за руку”.
“Давай, я заберу тебя”Ах, ах, ах, ах, ахШепчет мнеАх, ах, ах, ах, ах
Пойдемте, я никогда тебя не подведуЯ знаю, что ты боецДержи в своем сердце любовь вокругТы знаешь, что ты боец
И я слышу далеко, далеко, далекоЭтот маленький повторяющий голос“Куда ты идешь?”Признаюсь, признаюсь, я не знаю.
Я хочу все и ничего одновременно.Я сойду с ума, и все.Ты не можешь оставаться так.Ты должен сделать выбор. Что у тебя на уме?
Сражайтесь, верьте в себя.Мир здесь, иди и завоюй его.И я слышу далеко, далеко, далекоЭтот тоненький голос, песню сирены.
Что говорит мне: “Давай, иди навстречу своей судьбе”.“Ты не должен останавливаться”Ах, ах, ах, ах, ах
Шепчет мнеАх, ах, ах, ах, ахИди, я никогда тебя не подведу.Я знаю, что ты боец
Держи в своем сердце любовь вокругТы знаешь, что ты боецИ я слышу далеко, далеко, далекоЭтот маленький повторяющий голос“Куда ты идешь?”
Признаюсь, признаюсь, я не знаю.Я хочу все и ничего одновременно.Я сойду с ума, и все.
Услышь звук своих мечтаний, ты так близок.Они так близко, оглянись.Услышь звук своих мечтаний, а не страхов.
И просто открой свое сердце.Приходи, я никогда тебя не подведу.Я знаю, что ты борец.Держи в своем сердце любовь вокруг.
Ты знаешь, что ты боецИ я слышу далеко, далеко, далекоЭтот маленький повторяющий голос“Бабушка, но куда ты идешь?”
Иди сюда, я никогда тебя не подведу.Я знаю, что ты боец.Держи в своем сердце окружающую тебя любовь.Ты знаешь, что ты борец.
И этот голос, он исчезаетИ возвращается в моей голове.“Нет, куда ты идешь?”Я признаюсь, я признаюсь, я не знаю.
Я хочу все и ничего одновременно.Я сойду с ума, и все.Признаюсь, признаюсь, не знаю.
Я хочу все и ничего одновременноЯ сойду с ума, и все.И все это.
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