TALI — Fighter на Євробаченні-2024: номер люксембурзької співачки поставив український режисер

Люксембург на пісенному шоу Євробачення-2024 представляє юна співачка Талі Голаргент з піснею Fighter, що перекладається як Боєць. Її виступ в першому півфіналі називають феєричним: за креативним задумом, співачка танцювала на розпеченій лаві. Цю ідею втілив для Талі український режисер-постановник Герман Нєнов.

Що відомо про співачку Талі Голаргент, яка представляє Люксембург на Євробаченні-2024 та про що її пісня — читай у нашому матеріалі.

Представниця Люксембурга на Євробаченні-2024

Люксембург був активним учасником Євробачення до 1993 року, п’ять разів перемагав, але після кількох невдач поспіль відмовився від участі в конкурсі. І от тепер, через тридцять років, повернувся — запально та яскраво.

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Хто така TALI

TALI народилася в Ізраїлі, але все дитинство провела на валізах: робота батька примушувала родину мандрувати спочатку в Чилі, потім в Аргентину, і нарешті — в Люксембург.

Та й там Талі не засиділася: переїхала до Нью-Йорку, аби вивчати музичний театр у Мангеттенському коледжі Marymount. Дівчина вкрай обдарована: вільно спілкується п’ятьма мовами, співає, сама пише пісні та з 12 років виступає в театрі.

В 16 років Талі випустила свій дебютний сингл, а у 2021 році вийшов її дебютний міні-альбом Lose You. Дівчина виступає в кількох мюзиклах, знялася в короткометражному фільмі. А минулого року довела, що найкраща на люксембурзькому пісенному відборі на Євробачення. Вона стала першою учасницею від Люксембургу на Євробаченні після 1993 року.

Номер на пісню Fighter поставив український режисер

На Євробачення-2024 TALI представила запальну пісню Fighter. Режисером номера дівчини став українець Герман Нєнов, який тогоріч був креативним директором Євробачення у Ліверпулі.

Герман розповів про свій задум та бачення пісні Талі: квадратна рамка, всередині якої починається номер, символізує наші обмеження, і потрібно зробити крок, щоб вийти вперед, до своєї мрії. А символ ягуара в номері означає, що ми маємо бути такими ж спритними, як цей звір.

За словами Германа Нєнова, ідея номера має бути близькою українцям, адже зараз ми живемо, обмежені нашим ворогом і війною, яку ведемо, але ми робимо кроки до своєї мрії — до Перемоги.

Спільна робота люксембуржців та українців припала до душі глядачам — і Талі Голаргент зі своєю піснею Fighter потрапила до фіналу шоу. Щоправда, дівчині довелося сильно похвилюватися, про вихід Люксембургу у фінал оголосили в останню чергу.

TALI — Fighter: про що пісня учасниці Євробачення-2024

TALI співає про бійця-мрійника, який бореться з негараздами, щоб досягти своєї мрії, і попри випробування несе у своєму серці любов. Співачка присвятила композицію своєму брату, який наразі служить в армії Ізраїля.

Fighter: переклад пісні на українську мову

Боєць

Тобі вже не двадцять, ти не маєш часу

Бути дитиною, тільки тусуватися.

У тебе немає ні грошей, ні імпульсу.

Ти прямуєш до поразки.

І я чую вдалині, вдалині, вдалині

Цей тоненький голосок, пісню сирени.

Каже: “Давай, візьми мене за руку”.

“Давай, я заберу тебе”

Ах, ах, ах, ах, ах

Шепоче мені

Ах, ах, ах, ах, ах

Ходімо, я ніколи тебе не підведу

Я знаю, що ти боєць

Тримай у своєму серці любов навколо

Ти знаєш, що ти боєць

І я чую далеко, далеко, далеко

Цей маленький голос, що повторює

“Куди ти йдеш?”

Зізнаюся, зізнаюся, я не знаю.

Я хочу все і нічого водночас.

Я збожеволію, і все.

Ти не можеш так залишатися.

Ти мусиш зробити вибір. Що в тебе на думці?

Боріться, вірте в себе.

Світ тут, йди та завоюй його.

І я чую далеко, далеко, далеко

Цей тоненький голос, пісню сирени.

Що каже мені: “Давай, йди назустріч своїй долі”.

“Ти не повинен зупинятися”

Ах, ах, ах, ах, ах

Шепоче мені

Ах, ах, ах, ах, ах

Ходи, я ніколи тебе не підведу.

Я знаю, що ти боєць

Тримай у своєму серці любов навколо

Ти знаєш, що ти боєць

І я чую далеко, далеко, далеко

Цей маленький голос, що повторює

“Куди ти йдеш?”

Зізнаюся, зізнаюся, я не знаю.

Я хочу все і нічого водночас.

Я збожеволію, і все.

Почуй звук своїх мрій, ти так близько.

Вони так близько, озирнись.

Почуй звук своїх мрій, а не страхів.

І просто відкрий своє серце.

Приходь, я ніколи тебе не підведу.

Я знаю, що ти борець.

Тримай у своєму серці любов навколо.

Ти знаєш, що ти боєць

І я чую далеко, далеко, далеко

Цей маленький голос, що повторює

“Бабусю, але куди ти йдеш?”

Іди сюди, я ніколи тебе не підведу.

Я знаю, що ти боєць.

Тримай у своєму серці любов, що тебе оточує.

Ти знаєш, що ти борець.

І цей голос, він зникає

І повертається в моїй голові.

“Ні, куди ти йдеш?”

Я зізнаюся, я зізнаюся, я не знаю.

Я хочу все і нічого водночас.

Я збожеволію, і все.

Зізнаюся, зізнаюся, не знаю.

Я хочу все і нічого водночас

Я збожеволію, і все.

І це все.

Раніше ми писали про прогнози букмекерів щодо переможця конкурсу Євробачення-2024.

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