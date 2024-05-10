Шоу-біз

TALI — Fighter на Євробаченні-2024: номер люксембурзької співачки поставив український режисер

Ольга Петухова 10 Травня 2024, 21:30
Люксембург на Євробаченні 2024
Фото: Instagram

Більше новин
представниця Португалії на Євробаченні 2024
Iolanda — Grito на Євробаченні-2024: Португалія в стилі сучасного ритм-енд-блюзу
кабачки як садити
Як садити кабачки у відкритий ґрунт: хитрощі та корисні поради для гарного врожаю
чим відрізняється балістична ракета від крилатої
Одна летить, а інша падає! Чим відрізняється балістична ракета від крилатої
Байден
400 млн доларів на зброю! Джо Байден схвалив передачу Україні військової допомоги — що туди ввійде
Дивитись більше

Матеріали по темі

представниця Португалії на Євробаченні 2024
Iolanda — Grito на Євробаченні-2024: Португалія в стилі сучасного ритм-енд-блюзу
Tember Blanche
Весільний збір: учасники гурту Tember Blanche розіграли запрошення на весілля за донат на ППО
порядок виступів євробачення 2024
Порядок виступів Євробачення-2024: коли чекати на своїх фаворитів на сцені фіналу
Куди сходити у Дніпрі у травні: цікаві події Дніпра
На вечір аніме чи до музею на виставку? Куди сходити в Дніпрі у травні — культурний дайджест від Вікон

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 10 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
9 травня день в історії
Чому саме 9 травня Росія відзначає День перемоги та коли почали проводити паради на Червоній площі
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:50
ЦВС
Дають рідним змогу поховати своїх героїв… Як відбувається пошук полеглих бійців
0:16:37
валютні обмеження
Нацбанк знімає валютні обмеження: як це вплине на економіку — пояснює голова НБУ
0:04:18
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Правда проти російської пропаганди. Як Росія присвоює всі лаври перемоги у Другій світовій війні
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі
Чорна сторона перемоги у Другій світовій — як та чому Росія замовчує “незручні” сторінки історії
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
представниця Португалії на Євробаченні 2024
Читати далі
Iolanda — Grito на Євробаченні-2024: Португалія в стилі сучасного ритм-енд-блюзу
кабачки як садити
Читати далі
Як садити кабачки у відкритий ґрунт: хитрощі та корисні поради для гарного врожаю

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь