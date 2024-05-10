TALI — Fighter на Євробаченні-2024: номер люксембурзької співачки поставив український режисер

Люксембург на пісенному шоу Євробачення-2024 представляє юна співачка Талі Голаргент з піснею Fighter, що перекладається як Боєць. Її виступ в першому півфіналі називають феєричним: за креативним задумом, співачка танцювала на розпеченій лаві. Цю ідею втілив для Талі український режисер-постановник Герман Нєнов.
Що відомо про співачку Талі Голаргент, яка представляє Люксембург на Євробаченні-2024 та про що її пісня — читай у нашому матеріалі.
Люксембург був активним учасником Євробачення до 1993 року, п’ять разів перемагав, але після кількох невдач поспіль відмовився від участі в конкурсі. І от тепер, через тридцять років, повернувся — запально та яскраво.
Право представляти країну на інтернаціональному шоу музики та талантів на національному відборі в Люксембурзі виборола 20-річна співачка Талі Голаргент (TALI).
TALI народилася в Ізраїлі, але все дитинство провела на валізах: робота батька примушувала родину мандрувати спочатку в Чилі, потім в Аргентину, і нарешті — в Люксембург.
Та й там Талі не засиділася: переїхала до Нью-Йорку, аби вивчати музичний театр у Мангеттенському коледжі Marymount. Дівчина вкрай обдарована: вільно спілкується п’ятьма мовами, співає, сама пише пісні та з 12 років виступає в театрі.
В 16 років Талі випустила свій дебютний сингл, а у 2021 році вийшов її дебютний міні-альбом Lose You. Дівчина виступає в кількох мюзиклах, знялася в короткометражному фільмі. А минулого року довела, що найкраща на люксембурзькому пісенному відборі на Євробачення. Вона стала першою учасницею від Люксембургу на Євробаченні після 1993 року.
На Євробачення-2024 TALI представила запальну пісню Fighter. Режисером номера дівчини став українець Герман Нєнов, який тогоріч був креативним директором Євробачення у Ліверпулі.
Герман розповів про свій задум та бачення пісні Талі: квадратна рамка, всередині якої починається номер, символізує наші обмеження, і потрібно зробити крок, щоб вийти вперед, до своєї мрії. А символ ягуара в номері означає, що ми маємо бути такими ж спритними, як цей звір.
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Публикация от German Nenov (@german.nenov)
За словами Германа Нєнова, ідея номера має бути близькою українцям, адже зараз ми живемо, обмежені нашим ворогом і війною, яку ведемо, але ми робимо кроки до своєї мрії — до Перемоги.
Спільна робота люксембуржців та українців припала до душі глядачам — і Талі Голаргент зі своєю піснею Fighter потрапила до фіналу шоу. Щоправда, дівчині довелося сильно похвилюватися, про вихід Люксембургу у фінал оголосили в останню чергу.
TALI співає про бійця-мрійника, який бореться з негараздами, щоб досягти своєї мрії, і попри випробування несе у своєму серці любов. Співачка присвятила композицію своєму брату, який наразі служить в армії Ізраїля.
Боєць
Тобі вже не двадцять, ти не маєш часуБути дитиною, тільки тусуватися.У тебе немає ні грошей, ні імпульсу.Ти прямуєш до поразки.
І я чую вдалині, вдалині, вдалиніЦей тоненький голосок, пісню сирени.Каже: “Давай, візьми мене за руку”.“Давай, я заберу тебе”Ах, ах, ах, ах, ахШепоче меніАх, ах, ах, ах, ах
Ходімо, я ніколи тебе не підведуЯ знаю, що ти боєцьТримай у своєму серці любов навколоТи знаєш, що ти боєцьІ я чую далеко, далеко, далекоЦей маленький голос, що повторює“Куди ти йдеш?”
Зізнаюся, зізнаюся, я не знаю.Я хочу все і нічого водночас.Я збожеволію, і все.Ти не можеш так залишатися.Ти мусиш зробити вибір. Що в тебе на думці?Боріться, вірте в себе.Світ тут, йди та завоюй його.
І я чую далеко, далеко, далекоЦей тоненький голос, пісню сирени.Що каже мені: “Давай, йди назустріч своїй долі”.“Ти не повинен зупинятися”Ах, ах, ах, ах, ахШепоче меніАх, ах, ах, ах, ах
Ходи, я ніколи тебе не підведу.Я знаю, що ти боєцьТримай у своєму серці любов навколоТи знаєш, що ти боєцьІ я чую далеко, далеко, далекоЦей маленький голос, що повторює“Куди ти йдеш?”
Зізнаюся, зізнаюся, я не знаю.Я хочу все і нічого водночас.Я збожеволію, і все.Почуй звук своїх мрій, ти так близько.Вони так близько, озирнись.
Почуй звук своїх мрій, а не страхів.І просто відкрий своє серце.Приходь, я ніколи тебе не підведу.Я знаю, що ти борець.Тримай у своєму серці любов навколо.Ти знаєш, що ти боєць
І я чую далеко, далеко, далекоЦей маленький голос, що повторює“Бабусю, але куди ти йдеш?”
Іди сюди, я ніколи тебе не підведу.Я знаю, що ти боєць.Тримай у своєму серці любов, що тебе оточує.Ти знаєш, що ти борець.І цей голос, він зникаєІ повертається в моїй голові.“Ні, куди ти йдеш?”
Я зізнаюся, я зізнаюся, я не знаю.Я хочу все і нічого водночас.Я збожеволію, і все.Зізнаюся, зізнаюся, не знаю.Я хочу все і нічого водночасЯ збожеволію, і все.І це все.
Раніше ми писали про прогнози букмекерів щодо переможця конкурсу Євробачення-2024.
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