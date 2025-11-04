Стиль жизни Техно

Можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке: совет технических экспертов

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 ноября 2025, 20:00 2 мин.
Можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке: совет технических экспертов
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь