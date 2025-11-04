Можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке: совет технических экспертов

Ноутбуки уже давно стали не просто техникой, а частью нашей повседневной жизни. Они включаются на рассвете вместе с первой чашкой кофе и засыпают часто позже своих владельцев — подключенные к розетке без перерыва. Но безопасно ли это для батареи?

Современные устройства созданы так, чтобы не бояться постоянного подключения. Внутри работает умная система питания, которая не позволяет электричеству поступать потоком в уже заряженную батарею. Достигнув 100%, аккумулятор просто поддерживает оптимальный уровень энергии и не перегружается, как это происходило раньше со старыми моделями. Об этом пишет BGR.

Почему постоянная зарядка не вредит — и когда стоит отключить ноутбук от сети

Но есть одна простая вещь, которая остается врагом любого ноутбука — тепло. Во время сложных задач корпус нагревается, а вместе с ним и аккумулятор.

Постоянная работа при высокой температуре ускоряет старение батареи, даже если кабель подключен. Если ноутбук нагрелся так, что это заметно на ощупь, стоит дать ему отдохнуть и хотя бы на какое-то время отключить от сети.

Важно помнить и о том, где работает устройство. Когда оно лежит на мягкой поверхности, вентиляция перекрывается, и тепло никуда не уходит.

Главное правило — не создавать ноутбуку условия для перегрева, ведь именно он сокращает ресурс батареи гораздо быстрее, чем постоянная зарядка.

И еще один нюанс, о котором часто забывают: перепады напряжения. Во время грозы или резких отключений света лучше дать аккумулятору работать автономно или защитить систему стабилизатором. Это обезопасит не только батарею, но и все устройство.

Несмотря на все это, время от времени ноутбук должен работать без питания от сети. Это не только тренирует аккумулятор, но и позволяет электронике обновить представленим о своем реальном уровне заряда. А когда рабочий день заканчивается, иногда полезно полностью выключить устройство — это отдых и для техники, и для владельца.

