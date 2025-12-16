Как добавить пенсионное удостоверение в Дию: простые шаги добавления документа в приложение

В Дии мы можем добавить большое разнообразие различных документов, и среди них — пенсионное удостоверение. Читай в материале, как добавить пенсионное удостоверение в Дию самостоятельно, и что для этого надо сделать.

Как добавить пенсионное удостоверение в Дию: перечень действий

Прежде всего, стоит заметить, что пенсионное удостоверение по возрасту, выданное после 2014 года, автоматически появится в приложении — тебе стоит только обновить приложение до последней версии.

Если твой документ был издан раньше, и ты хочешь увидеть его в Дии, тогда нужно обновить документ в Пенсионном фонде, и он так же появится в Дии без лишних шагов.

Однако если у тебя пенсионное удостоверение специальное, то есть, например, по инвалидности или выслуге лет, тебе придется его добавить самостоятельно. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:

Обнови Диюдо последней версии. Авторизируйся в приложении. Пролистай все документы, которые у тебя есть, в самый конец списка. Нажмите Добавить документ — Пенсионное удостоверение — Добавить удостоверение.

Вот и все! Сам процесс добавления документа в приложение не займет много времени, поэтому не стоит переживать. Стоит отметить, что все услуги бесплатны.

Почему нет пенсионного удостоверения в Дии: список причин

Однако часто возникают проблемы с добавлением документа в действие. Причины могут быть разными:

технические сбои;

неактуальные данные Пенсионного фонда Украины;

технические ошибки в Дии.

Если не получается добавить пенсионное удостоверение в Дии, то попробуй это сделать несколько позже — серверы приложения бывают нагружены, поэтому запросы не могут обработаться. Также ты можешь обратиться к технической поддержке приложения — она есть в таких мессенджерах как Viber, Telegram и Messenger.

Если проблема не проходит, проверьте актуальность информации на сайте Пенсионного фонда Украины. В случае неактуальности информации придется обратиться непосредственно в ПФ и обновить ее.

