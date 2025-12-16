Як додати пенсійне посвідчення до Дії: прості кроки додавання документа в застосунок

В Дію ми можемо додати велике різноманіття різних документів, і серед них — пенсійне посвідчення. Читай у матеріалі, як додати пенсійне посвідчення в Дію самостійно ат що для цього треба зробити.

Як додати пенсійне посвідчення в Дію: перелік дій

Перш за все, варто зауважити, що пенсійне посвідчення за віком, яке було видане після 2014 року, автоматично з’явиться у застосунку — тобі варто лиш оновити застосунок до останньої версії.

Якщо твій документ було видано раніше, і ти хочеш побачити його в Дії, тоді треба оновити документ у Пенсійному фонді, і воно так само з’явиться в Дії без зайвих кроків.

Однак, якщо у тебе пенсійне посвідчення спеціальне, тобто, наприклад, за інвалідністю чи вислугою років, то тобі доведеться його додати самостійно. Ось покрокова інструкція, як це зробити:

Онови Дію до останньої версії. Авторизуйся у застосунку. Прогортай всі документи, які в тебе є, в самий кінець списку. Натисни Додати документ — Пенсійне посвідчення — Додати посвідчення.

Ось і все! Сам процес додавання документа в застосунок не займе багато часу, тому не варто перейматись. Варто зазначити, що всі послуги — безкоштовні.

Чому немає пенсійного посвідчення в Дії: перелік причин

Однак часто виникають проблеми з додаванням документа в Дію. Причини можуть бути різними:

технічні збої;

неактуальні дані Пенсійного фонду України;

технічні помилки у Дії.

Якщо не виходить додати пенсійне посвідчення в Дію, то спробуй це зробити дещо пізніше — сервери застосунку бувають навантажені, через що запити не можуть обробитися. Також ти можеш звернутися до технічної підтримки додатка — вона є у таких месенджерах, як Viber, Telegram та Messenger.

Якщо проблема не проходить, перевір актуальність інформації на сайті Пенсійного фонду України. У випадку неактуальності інформації, доведеться звернутися безпосередньо до ПФ та оновити її.

