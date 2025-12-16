Як додати пенсійне посвідчення до Дії: прості кроки додавання документа в застосунок

В Дію ми можемо додати велике різноманіття різних документів, і серед них — пенсійне посвідчення. Читай у матеріалі, як додати пенсійне посвідчення в Дію самостійно ат що для цього треба зробити.
Як додати пенсійне посвідчення в Дію: перелік дій
Перш за все, варто зауважити, що пенсійне посвідчення за віком, яке було видане після 2014 року, автоматично з’явиться у застосунку — тобі варто лиш оновити застосунок до останньої версії.
Якщо твій документ було видано раніше, і ти хочеш побачити його в Дії, тоді треба оновити документ у Пенсійному фонді, і воно так само з’явиться в Дії без зайвих кроків.
Однак, якщо у тебе пенсійне посвідчення спеціальне, тобто, наприклад, за інвалідністю чи вислугою років, то тобі доведеться його додати самостійно. Ось покрокова інструкція, як це зробити:
- Онови Дію до останньої версії.
- Авторизуйся у застосунку.
- Прогортай всі документи, які в тебе є, в самий кінець списку.
- Натисни Додати документ — Пенсійне посвідчення — Додати посвідчення.
Ось і все! Сам процес додавання документа в застосунок не займе багато часу, тому не варто перейматись. Варто зазначити, що всі послуги — безкоштовні.
Чому немає пенсійного посвідчення в Дії: перелік причин
Однак часто виникають проблеми з додаванням документа в Дію. Причини можуть бути різними:
- технічні збої;
- неактуальні дані Пенсійного фонду України;
- технічні помилки у Дії.
Якщо не виходить додати пенсійне посвідчення в Дію, то спробуй це зробити дещо пізніше — сервери застосунку бувають навантажені, через що запити не можуть обробитися. Також ти можеш звернутися до технічної підтримки додатка — вона є у таких месенджерах, як Viber, Telegram та Messenger.
Якщо проблема не проходить, перевір актуальність інформації на сайті Пенсійного фонду України. У випадку неактуальності інформації, доведеться звернутися безпосередньо до ПФ та оновити її.
