Monobank запустил маркетплейс в приложении: его называют конкурентом OLX

Monobank представил новый маркетплейс monoбазар, который позволяет украинцам продавать и покупать новые и подержанные вещи прямо внутри банковского приложения. Функционал работает в тестовом режиме, но после обновления приложения пользователи уже могут опробовать его во вкладке Маркет.

Monoбазар Monobank — новая платформа для покупки и продажи вещей

По словам сооснователя Monobank Олега Гороховского, monoбазар создан по принципу популярных онлайн-платформ вроде OLX, но с более высоким уровнем безопасности и удобства.

Все продавцы проходят банковскую верификацию, поэтому вероятность мошенничества сведена к минимуму. Клиенты могут создавать личную витрину товаров и делиться ею в соцсетях, что ускоряет процесс продажи.

Еще одно преимущество сервиса — возможность покупать вещи частями. Это то, чего часто не хватает на традиционных маркетплейсах и что может стать важным стимулом для покупателей.

Читать по теме Общая карта Monobank: как делить счет и контролировать расходы Monobank снова удивляет пользователей — теперь в приложении появились общие карты. Что это за новая функция и как она позволит делить счет без переводов?

Monoбазар: какие условия действуют в тестовом режиме

До 8 января Monobank ввел льготные комиссии: продавцы платят всего 0,1% от суммы продажи, а покупатели оплачивают только доставку.

После завершения тестирования комиссия для продавцов вырастет до 1,9%, но окончательные тарифы обещают объявить ближе к официальному запуску.

Чтобы попасть на monoбазар, достаточно обновить приложение, перейти в раздел Маркет и нажать кнопку Базар. После этого открывается полный каталог объявлений и возможность добавить собственные товары.

Станет ли monoбазар конкурентом OLX

Интеграция маркетплейса непосредственно в банковское приложение, безопасная верификация и функция покупки частями делают monoбазар уникальным для украинского рынка.

Если сервис соберет значительную аудиторию, он может стать одной из самых удобных площадок для продажи подержанных вещей и реально конкурировать с OLX.

Кстати, Monobank запустил маркетплейс — что известно и как это работает.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!