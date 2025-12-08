Стиль жизни Техно

Monobank запустил маркетплейс в приложении: его называют конкурентом OLX

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 декабря 2025, 16:00 2 мин.
monoбазар в Monobank уже доступен
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь