Monobank запустив маркетплейс у додатку: його називають конкурентом OLX

Monobank представив новий маркетплейс monoбазар, який дозволяє українцям продавати та купувати нові й вживані речі просто в межах банківського застосунку. Функціонал працює в тестовому режимі, але після оновлення додатка користувачі вже можуть випробувати його у вкладці Маркет.

Monoбазар Monobank — нова платформа для купівлі та продажу речей

За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського, monoбазар створений за принципом популярних онлайн-платформ на кшталт OLX, але з вищим рівнем безпеки та зручності.

Усі продавці проходять банківську верифікацію, тому ймовірність шахрайства зводиться до мінімуму. Клієнти можуть створювати особисту вітрину товарів і ділитися нею в соцмережах, що пришвидшує продаж.

Ще одна перевага сервісу — можливість купувати речі частинами. Це те, чого часто бракує на традиційних маркетплейсах та що може стати ключовим стимулом для покупців.

Читати на тему Спільна картка Monobank: як ділити рахунок і контролювати витрати Monobank знову дивує користувачів — тепер у застосунку з’явилися спільні картки. Що це за нова функція і як вона дозволить ділити рахунок без переказів?

Monoбазар: які умови діють у тестовому режимі

До 8 січня Monobank ввів пільгові комісії: продавці сплачують лише 0,1% від суми продажу, а покупці покривають виключно доставку. Після завершення тестування комісія для продавців зросте до 1,9%, але остаточні тарифи обіцяють оголосити ближче до офіційного запуску.

Щоб потрапити на monoбазар, достатньо оновити застосунок, перейти у Маркет й натиснути кнопку Базар. Після цього відкривається повний каталог оголошень та можливість додати власні товари.

Чи стане monoбазар конкурентом OLX

Інтеграція маркетплейсу безпосередньо в банківський застосунок, безпечна верифікація та функція купівлі частинами роблять monoбазар унікальним для українського ринку.

Якщо сервіс збере значну аудиторію, він може стати одним із найзручніших майданчиків для продажу вживаних речей та реально конкурувати з OLX.

До речі, Monobank запустив маркетплейс — що відомо та як це працює.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!