Цифровая независимость: зачем Украине собственный ChatGPT и как он усилит национальную безопасность

Украина готовится к масштабному технологическому прорыву, который окончательно закрепит за ней статус одного из наиболее инновационных цифровых хабов мира.

Министерство цифровой трансформации поставило амбициозную цель: к 2030 году Украина должна войти в тройку мировых лидеров по уровню внедрения искусственного интеллекта в государственном секторе, превратив цифровые сервисы в проактивных помощников гражданина.

Как искусственный интеллект сделает государственные услуги проактивными

Концепция агентивного государства, которую сегодня активно внедряет Минцифры, предполагает переход от реактивной модели предоставления услуг к проактивной. Это означает, что специальные АИ-агенты будут не ждать запроса пользователя, а прогнозировать его потребности на основе жизненных событий.

Собственная языковая модель является фундаментом таких изменений, ведь в отличие от глобальных продуктов, таких как Gemini или разработки OpenAI, украинская LLM создается с глубоким учетом национального контекста.

Она способна корректно интерпретировать исторические события, политические реалии и нюансы украинской культуры, что критически важно в условиях информационного противостояния, где манипуляции врага часто базируются на искажении фактов.

Кроме культурного соответствия, разработка собственной модели имеет четкое экономическое обоснование: использование национальной LLM в два с половиной раза дешевле аренды мощностей иностранных технологических гигантов.

Однако главным доводом остается безопасность. Использование популярных мировых чат-ботов предполагает передачу данных на серверы за рубежом, что недопустимо для работы с чувствительной информацией в оборонной, медицинской или государственной сферах.

Проект AI Factory призван создать замкнутую инфраструктуру, где обработка данных будет производиться исключительно внутри национального периметра. Уже сейчас в системе Дія.AI применяются передовые технологии маскировки и шифрования, что гарантирует анонимность пользователей и защиту их приватности.

Реальные результаты внедрения интеллектуальных алгоритмов ощутимы уже сегодня. Служба поддержки Дії самостоятельно прорабатывает более 90% обращений, предоставляя ответы мгновенно.

При этом в Минцифры успокаивают по поводу опасений о массовых увольнениях: роль госслужащих просто трансформируется. Люди переходят от выполнения рутинных, механических операций к ролям тьюторов и менеджеров по обучению нейросетям, что позволяет государству масштабировать услуги без раздувания штата.

В настоящее время разработка украинской LLM находится в активной фазе в тесном партнерстве с компанией Kyivstar. Ключевые архитектурные компоненты, такие как токенайзер уже готовы, а массивы данных для обучения активно собираются из академических и медийных источников. Ожидается, что первая версия национальной языковой модели будет представлена ​​в конце весны 2026 года.

