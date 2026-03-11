Цифрова незалежність: навіщо Україні власний ChatGPT та як він посилить національну безпеку

Україна готується до масштабного технологічного прориву, який остаточно закріпить за нею статус одного з найбільш інноваційних цифрових хабів світу.

Міністерство цифрової трансформації поставило амбітну мету: до 2030 року Україна має увійти до трійки світових лідерів за рівнем впровадження штучного інтелекту в державному секторі, перетворивши цифрові сервіси на проактивних помічників громадянина.

Як штучний інтелект зробить державні послуги проактивними

Концепція агентивної держави, яку сьогодні активно впроваджує Мінцифри, передбачає перехід від реактивної моделі надання послуг до проактивної. Це означає, що спеціальні АІ-агенти будуть не чекати на запит користувача, а прогнозувати його потреби на основі життєвих подій.

Власна мовна модель є фундаментом для таких змін, адже на відміну від глобальних продуктів, таких як Gemini чи розробки OpenAI, українська LLM створюється з глибоким урахуванням національного контексту.

Вона здатна коректно інтерпретувати історичні події, політичні реалії та нюанси української культури, що критично важливо в умовах інформаційного протистояння, де маніпуляції з боку ворога часто базуються на викривленні фактів.

Окрім культурної відповідності, розробка власної моделі має чітке економічне обґрунтування: використання національної LLM у два з половиною рази дешевше за оренду потужностей іноземних технологічних гігантів.

Проте головним аргументом залишається безпека. Використання популярних світових чат-ботів передбачає передачу даних на сервери за кордоном, що є неприпустимим для роботи з чутливою інформацією в оборонній, медичній чи державній сферах.

Проєкт AI Factory покликаний створити замкнену інфраструктуру, де обробка даних відбуватиметься виключно всередині національного периметра. Вже зараз у системі Дія.АІ застосовуються передові технології маскування та шифрування, що гарантує анонімність користувачів та захист їхньої приватності.

Реальні результати впровадження інтелектуальних алгоритмів відчутні вже сьогодні. Служба підтримки Дії самостійно опрацьовує понад дев’яносто відсотків звернень, надаючи відповіді миттєво.

При цьому в Мінцифри заспокоюють щодо побоювань про масові звільнення: роль держслужбовців просто трансформується. Люди переходять від виконання рутинних, механічних операцій до ролей тьюторів та менеджерів з навчання нейромереж, що дозволяє державі масштабувати послуги без роздування штату.

Наразі розробка української LLM перебуває в активній фазі у тісному партнерстві з компанією Kyivstar. Ключові архітектурні компоненти, такі як токенайзер, уже готові, а масиви даних для навчання активно збираються з академічних та медійних джерел. Очікується, що перша версія національної мовної моделі буде презентована наприкінці весни 2026 року.

