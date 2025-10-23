YouTube против дипфейков: платформа создала инструмент для борьбы с вредными материалами

YouTube внедряет новый инструмент для борьбы с deepfake-материалами, позволяющими обнаруживать использование искусственного интеллекта для подмены лиц в видео. Эта функция направлена ​​на защиту пользователей от нежелательных манипуляций с их образом и помогает удалять контент, нарушающий правила, с платформы.

Запуск происходит на фоне растущего беспокойства относительно распространения технологий генерации видео, таких как новая модель Sora 2 от OpenAI. Читай в материале, как работает этот инструмент и для кого он будет доступен.

YouTube и дипфейки: новый инструмент для борьбы

По информации Engadget, инструмент фокусируется исключительно на изменениях лица с помощью ИИ, но не охватывает случаи замены голоса без согласия владельца. Для активации защиты пользователям необходимо пройти верификацию: загрузить копию государственного документа и короткое видео-селфи. Кроме того, необходимо предоставить исходные материалы (видео или фото), на основе которых система будет искать совпадения.

Принцип работы подобен системе Content ID, используемой YouTube для защиты авторских прав на аудио. Инструмент автоматически сканирует новые загруженные видео на платформе, выявляет потенциальные нарушения и уведомляет владельца лица.

После этого пользователь может просмотреть результаты, обозначить контент как нарушающий правила, и подать запрос на его удаление.

В настоящее время доступ к инструменту ограничен участниками партнерской программы YouTube (YouTube Partner Program). Компания не уточнила сроки расширения функции для более широкой аудитории, но это шаг к усилению модерации контента в условиях быстрого развития ИИ-технологий.

Эксперты отмечают, что появление таких инструментов является ответом на глобальные вызовы: deepfakes все чаще используются для дезинформации, мошенничества или нарушения приватности.

