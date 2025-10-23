Стиль життя Техно

YouTube проти дипфейків: платформа створила інструмент для боротьби з шкідливими матеріалами

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 23 Жовтня 2025, 09:00 2 хв.
ютуб проти діпфейків
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь