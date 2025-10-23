YouTube проти дипфейків: платформа створила інструмент для боротьби з шкідливими матеріалами

YouTube впроваджує новий інструмент для боротьби з deepfake-матеріалами, який дозволяє виявляти використання штучного інтелекту для підміни облич у відео. Ця функція спрямована на захист користувачів від небажаних маніпуляцій з їхнім образом і допомагає видаляти контент, що порушує правила, з платформи.

Запуск відбувається на тлі зростання занепокоєння щодо поширення технологій генерації відео, таких як нова модель Sora 2 від OpenAI. Читай у матеріалі, як працює цей інструмент та для кого він буде доступним.

YouTube і дипфейки: новий інструмент для боротьби

За інформацією Engadget, інструмент фокусується виключно на змінах обличчя за допомогою ШІ, але не охоплює випадки підміни голосу без згоди власника. Для активації захисту користувачам потрібно пройти верифікацію: завантажити копію державного документа та коротке відеоселфі. Крім того, необхідно надати вихідні матеріали (відео або фото), на основі яких система шукатиме збіги.

Принцип роботи подібний до системи Content ID, яку YouTube використовує для захисту авторських прав на аудіо. Інструмент автоматично сканує нові завантажені відео на платформі, виявляє потенційні порушення та повідомляє власника обличчя.

Після цього користувач може переглянути результати, позначити контент як такий, що порушує правила, і подати запит на його видалення.

Наразі доступ до інструменту обмежений учасниками партнерської програми YouTube (YouTube Partner Program). Компанія не уточнила терміни розширення функції, але це крок до посилення модерації контенту в умовах швидкого розвитку ШІ-технологій.

Експерти зазначають, що поява таких інструментів є відповіддю на глобальні виклики: deepfakes дедалі частіше використовуються для дезінформації, шахрайства чи порушення приватності.

