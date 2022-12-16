Любимых каналов становится больше: Starlight Media запускает ICTV 2 — что будут показывать

Starlight Media анонсировала запуск нового телеканала, который вернет популярные программы и кино-сериальную линейку ICTV. Телеканал получил название ICTV 2, а его программное наполнение составил самый рейтинговый контент телеканала ICTV.

Телеканал ICTV 2 — когда запускают и какой будет контент

15 декабря Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию выдал разрешение на вещание канала ICTV 2. Теперь украинцы снова смогут смотреть любимые сериалы, шоу и полнометражные фильмы.

Тогда как команда новостей и общественно важных программ Starlight Media продолжит ежедневную работу на информационном фронте и будет транслировать марафон Єдині новини на телеканале ICTV до нашей победы.

Сейчас также смотрят

— Каждый день наши новостные редакции работают ради защиты украинцев от российской пропаганды, информирования и приближения победы. Это наша ответственность перед страной и миссия, которую мы выполняем в марафоне Єдині новини.

Мы знаем, что в это сложное время борьбы украинцы нуждаются не только в информационной, но и в эмоциональной опоре. Поэтому мы продолжаем нашу работу в интересах общества и создаем ICTV 2.

Этот канал соберет любимые программы и кино-сериальные продукты для аудитории и станет еще одним качественным решением для наших партнеров, с которыми мы работаем для восстановления, — отметил CEO Starlight Media Александр Богуцкий.

Высокие запросы на контент от провайдеров и рекламодателей позволили создать канал. На новой платформе зрители смогут увидеть любимые программы и премьеры сериалов, снятых до начала войны.

— Сейчас наши чувства обострены, мы сильнее нуждаемся в уверенности, справедливости и защищенности, которые сможет умножить в нашей жизни вселенная героев ICTV.

Здесь зритель станет более решительным и наполненным сил. Ведь наши программы и сериалы вдохновляют и несут желание жить, двигаться и бороться. Об этом мы и хотели отметить в слогане канала: Ты среди своих, — говорит исполнительный директор телеканала ICTV Анастасия Штейнгауз.

Ты можешь смотреть телемарафон онлайн с сайта Вікна-новини.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!