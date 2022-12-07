Съемочная группа ICTV попала под обстрел — последствия атаки оккупантов

Окраины Бахмута сейчас не затихают ни на минуту. Враг пытается продвинуться вблизи окрестных сел, взять город в тактическое окружение.

Съемочная группа ICTV на Востоке накануне подверглась мощному обстрелу.

Автомобили практически без окон, с отверстиями от пуль, но, к счастью, все живы.

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Машину немного побило. Нам, к счастью, удалось переждать обстрел в укрытии. Но у нас абсолютно нет заднего стекла, и ветрового стекла тоже, — рассказывает журналист Константин Мельников.

Смотри репортаж об очередной террористической атаке россиян.

Украинцы в тылу ежедневно благодарят своих защитников, которые заботятся об их безопасности. Однако работа армейцев чрезвычайно экстремальная. Военные ВСУ показали свои дни на передовой.