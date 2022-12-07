Знімальна група ICTV потрапила під обстріл — наслідки атаки окупантів

Околиці Бахмута нині не затихають ні на мить. Ворог намагається просунутися поблизу навколишніх сіл, взяти місто в тактичне оточення.

Знімальна група ICTV на Сході напередодні потрапила під потужний обстріл.

Авто практично без вікон, з отворами від куль, але, на щастя, всі живі.

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Машину трохи побило. Нам, на щастя, вдалось перечекати обстріл в укритті. Але в нас абсолютно нема заднього скла, і вітрового скла також, — розповідає журналіст Костянтин Мельников.

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Українці в тилу щодня дякують своїм захисникам, які піклуються про їхню безпеку. Однак робота армійців — надзвичайно екстремальна. Військові ЗСУ показали свої дні на передовій.