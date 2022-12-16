Улюблених каналів стає більше: Starlight Media запускає ICTV 2 — що будуть показувати

Starlight Media анонсувала запуск нового телеканалу, що поверне популярні програми та кіно-серіальну лінійку ICTV. Телеканал отримав назву ICTV 2, а до його програмного наповнення входить найрейтинговіший контент телеканалу ICTV.

Телеканал ICTV 2 — коли запускають і який буде контент

15 грудня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала дозвіл на мовлення каналу ICTV 2. Тепер українці знову зможуть дивитися улюблені серіали, шоу та повнометражні фільми.

Тоді як команда новин та суспільно важливих програм Starlight Media продовжить щоденну роботу на інформаційному фронті та транслюватиме марафон Єдині новини на телеканалі ICTV до нашої перемоги.

Зараз також дивляться

— Щодня наші новинні редакції працюють заради захисту українців від російської пропаганди, інформування та наближення перемоги. Це наша відповідальність перед країною та місія, яку ми виконуємо в марафоні Єдині новини.

Ми знаємо, що в цей складний час боротьби українці потребують не тільки інформаційної, а й емоційної опори. Тому ми продовжуємо нашу роботу на користь суспільства і створюємо ICTV 2.

Цей канал збере улюблені програми та кіно-серіальні продукти для аудиторії та стане ще одним якісним рішенням для наших партнерів, з якими ми працюємо заради відновлення, — зазначив CEO Starlight Media Олександр Богуцький.

Високі запити на контент від провайдерів та рекламодавців дали змогу створити канал. На новій платформі глядачі зможуть побачити улюблені програми та премʼєри серіалів, знятих до початку війни.

— Зараз наші почуття загострені, ми сильніше потребуємо впевненості, справедливості та захищеності, які зможе примножити у нашому житті всесвіт героїв ICTV.

Тут глядач стане рішучішим і сповненим сил. Адже наші програми і серіали надихають та несуть в собі бажання жити, рухатися і боротися. Про це ми й хотіли наголосити у слогані каналу: Ти серед своїх, — каже виконавча директорка телеканалу ICTV Анастасія Штейнгауз.

Ти можеш дивитися телемарафон онлайн з сайту Вікна-новини.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!