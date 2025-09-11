Почему сентябрь в Украине аномально теплый — расспросили ученую

Сентябрь этого года в Украине больше похож на лето. Вместо традиционного похолодания мы получили жаркие дни и необычно высокие температуры.

Но такой бонус от природы на самом деле является тревожным сигналом — проявлением глобальных климатических изменений.

О причинах этого явления рассказала сотрудница Научно-исследовательского института агроэкологии и природопользования НААН Украины Наталия Зиновчук.

Атмосферные массы изменили свое движение

Она отмечает, что необычное тепло — это не случайность, а прямое следствие климатических процессов.

Это связано с климатическими изменениями, — объясняет ученая.

По словам эксперта, ключевую роль в нынешнем потеплении играют изменения в атмосфере.

— Очень изменилась динамика и направления движения атмосферных масс. Если раньше они двигались преимущественно по параллелям, то теперь — по меридианам, — отмечает эксперт.

Синоптики и климатологи отмечают, что украинцы все чаще сталкиваются с нетипичной для осени температурой.

По сравнению с предыдущими годами, нынешнее потепление можно считать настоящей климатической аномалией.

Такие сдвиги делают нашу погоду уязвимой к влияниям даже с других континентов. Украина может почувствовать дыхание пустыни тогда, когда календарь давно напоминает об осени.

Поэтому воздух из Сахары может достичь Украины буквально за несколько часов, — добавляет Наталия.

Станет ли это новой нормой

Нынешнее тепло — это климатическая аномалия, которая стала следствием глобальных изменений в природе.

Оно еще не превратилось в новую норму, однако свидетельствует о том, что климат в Украине меняется гораздо быстрее, чем мы привыкли.

— Нас ждут мощные ливни, градовые штормы, шквалистые ветры, смерчи и торнадо. А также наводнения и даже землетрясения средней силы. Наибольшая опасность в том, что все эти явления начнут совпадать по времени, — предупреждает ученая.

Влияние на агросектор

Климатические колебания уже заметно отражаются на сельском хозяйстве.

— Растения просто не успевают подстраиваться под новые условия. Это ведет к резкому снижению урожайности или даже ее полной потере. Воды становится все меньше, и классические методы обработки земли в таких условиях уже бессильны, — подытожила Зиновчук.

Но от изменений климата страдает не только аграрный сектор. Пока мир переживает самые жаркие лета в истории, ученые бьют тревогу: экстремальные температуры влияют не только на природу, но и на человека.

