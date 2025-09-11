Стиль жизни
Эксклюзив

Почему сентябрь в Украине аномально теплый — расспросили ученую

Юлия Хоменко, редактор сайта 11 сентября 2025, 16:00 2 мин.
Почему сентябрь в Украине аномально теплый — расспросили ученую
Теплый сентябрь в Украине Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь