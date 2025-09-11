Чому вересень в Україні аномально теплий — розпитали науковицю

Вересень цього року в Україні більше схожий на літо. Замість традиційного похолодання ми отримали спекотні дні та незвично високі температури.

Але такий бонус від природи насправді є тривожним сигналом — проявом глобальних кліматичних змін.

Про причини цього явища розповіла співробітниця Науково-дослідного інституту агроекології та природокористування НААН України Наталія Зіновчук.

Атмосферні маси змінили свій рух

Фахівчиня наголошує, що незвичне тепло — це не випадковість, а прямий наслідок кліматичних процесів.

Це пов’язано з кліматичними змінами, — пояснює науковиця.

За словами експертки, ключову роль у нинішньому потеплінні відіграють зміни в атмосфері.

— Дуже змінилася динаміка і напрямки руху атмосферних мас. Якщо раніше вони рухалися переважно по паралелях, то тепер — по меридіанах, — зазначає експертка.

Синоптики й кліматологи відзначають, що українці все частіше стикаються з нетиповою для осені температурою. У порівнянні з попередніми роками нинішнє потепління можна вважати справжньою кліматичною аномалією.

Такі зрушення роблять нашу погоду вразливою до впливів навіть з інших континентів. Україна може відчути подих пустелі тоді, коли календар давно нагадує про осінь.

Тому повітря з Сахари може досягти України буквально за кілька годин, — додає Наталія.

Чи стане це новою нормою

Нинішнє тепло — це кліматична аномалія, яка стала наслідком глобальних змін у природі.

Воно ще не перетворилося на нову норму, проте свідчить про те, що клімат в Україні змінюється значно швидше, ніж ми звикли.

— Нас чекають потужні зливи, градові шторми, шквалисті вітри, смерчі й торнадо. А також повені й навіть землетруси середньої сили. Найбільша небезпека у тому, що всі ці явища почнуть збігатися у часі, — попереджає науковиця.

Вплив на агросектор

Кліматичні коливання вже відчутно позначаються на сільському господарстві.

— Рослини просто не встигають підлаштуватися під нові умови. Це веде до різкого зниження врожайності або й повної її втрати. Води стає все менше, і класичні методи обробітку землі в таких умовах уже безсилі, — підсумувала Зіновчук.

Але від змін клімату страждає не лише аграрний сектор. Поки світ переживає найспекотніші літа в історії, вчені б’ють на сполох: екстремальні температури впливають не тільки на природу, а й на людину.

