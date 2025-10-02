TinyTAN в Украине: когда начнется акция в McDonald’s

Сеть ресторанов McDonald’s запустила новую коллаборацию с K-pop группой BTS, представив игрушки TinyTAN в составе Happy Meal. Читай в материале, какие фигурки можно найти и более подробную информацию об акции.

TinyTAN в McDonald’s: подробнее об акции

TinyTAN — это анимированные персонажи, созданные компанией BigHit Music (ныне HYBE), вдохновленные семью участниками BTS: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V и Jungkook. Каждая фигурка передает уникальную личность и стиль музыкантов.

Эта акция является второй совместной инициативой McDonald’s и BTS после успешного BTS Meal в 2021 году, который включал 10 кусочков Chicken McNuggets, среднюю порцию картофеля фри, средний напиток Coke и два соуса (Sweet Chili и Cajun), вдохновленные рецептами из McDonald.

Тогда BTS Meal был доступен в 50 странах с мая по июнь 2021 года, с разными датами запуска в зависимости от региона, и вызвал ажиотаж, включая перепродажу упаковок на платформах типа Carousell.

TinyTAN в Украине: когда ждать игрушки

Новая коллаборация по TinyTAN стартовала глобально 3 сентября 2025 года в почти 70 странах, включая США, а в Украине акция началась уже сегодня, 2 октября 2025 года. Акция будет длиться ограниченное время, точные даты завершения варьируются в зависимости от локации, а игрушки доступны для истощения запасов.

Коллекция включает в себя две редакции игрушек.

Первая — Throwback Edition — с фигурками в outfits с промо BTS Meal 2021 года, доступна с 3 сентября.

Вторая — Encore Edition — с новыми образами, отсылающими к этой коллаборации, стартует 23 сентября.

Каждый Happy Meal содержит одну случайную фигурку в непрозрачной упаковке, поэтому покупатели не знают, какую именно получат. В наборе также есть фотография.

Кроме игрушек, на коробке есть скан-код, открывающий доступ к игре TinyTAN Power Up, где можно петь любимые песни BTS, или к эксклюзивному цифровому контенту, такому как интерактивные игры и короткие видео. Сам Happy Meal включает в себя выбор из 4 кусочков Chicken McNuggets или гамбургера, картофель фри или яблочные ломтики, и напиток.

Акция вызвала активное обсуждение в соцсетях: фанаты выражают восхищение, планируют собрать полную серию, но жалуются на случайное распределение персонажей в разных локациях. Коллаборация совпадает с возвращением BTS после перерыва, делая символическим началом новой эры для группы.

