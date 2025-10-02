TinyTAN в Україні: коли почнеться акція в McDonald’s

Мережа ресторанів McDonald’s запустила нову колаборацію з K-pop гуртом BTS, представивши іграшки TinyTAN у складі Happy Meal. Читай у матеріалі, які фігурки можна знайти та більш детальну інформацію про акцію.

TinyTAN в McDonald’s: детальніше про акцію

TinyTAN — це анімовані персонажі, створені компанією BigHit Music (нині HYBE), які натхненні сімома учасниками BTS: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V та Jungkook. Кожна фігурка передає унікальну особистість і стиль музикантів.

Ця акція є другою спільною ініціативою McDonald’s та BTS після успішного BTS Meal у 2021 році, який включав 10 шматочків Chicken McNuggets, середню порцію картоплі фрі, середній напій Coke та два соуси (Sweet Chili та Cajun), натхненні рецептами з McDonald’s у Південній Кореї.

Тоді BTS Meal був доступний у 50 країнах з травня по червень 2021 року, з різними датами запуску залежно від регіону, і спричинив ажіотаж, включаючи перепродаж упаковок на платформах на кшталт Carousell.

TinyTAN в Україні: коли чекати на іграшки

Нова колаборація з TinyTAN стартувала глобально 3 вересня 2025 року в майже 70 країнах, включаючи США, а в Україні акція розпочалася вже сьогодні, 2 жовтня 2025 року. Акція триватиме обмежений час, точні дати завершення варіюються залежно від локації, а іграшки доступні до вичерпання запасів.

Колекція включає дві редакції іграшок.

Перша — Throwback Edition — з фігурками в outfits з промо BTS Meal 2021 року, доступна з 3 вересня.

Друга — Encore Edition — з новими образами, що відсилають до цієї колаборації, стартує 23 вересня.

Кожен Happy Meal містить одну випадкову фігурку в непрозорій упаковці, тому покупці не знають, яку саме отримають. У наборі також є фотокартка.

Крім іграшок, на коробці є скан-код, який відкриває доступ до гри TinyTAN Power Up, де можна співати улюблені пісні BTS, або до ексклюзивного цифрового контенту, такого як інтерактивні ігри та короткі відео. Сам Happy Meal включає вибір з 4 шматочків Chicken McNuggets або гамбургера, картоплю фрі чи яблучні скибочки, та напій.

Акція викликала активне обговорення в соцмережах: фанати висловлюють захоплення, планують зібрати повну серію, але скаржаться на випадковий розподіл персонажів у різних локаціях. Колаборація збігається з поверненням BTS після перерви, роблячи її символічним початком нової ери для гурту.

