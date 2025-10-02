Стиль життя

TinyTAN в Україні: коли почнеться акція в McDonald’s

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 02 Жовтня 2025, 17:15 3 хв.
happy meal з bts
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь