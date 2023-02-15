Топ-3 ноутбука с мощной видеокартой — и поиграть, и насладиться качественной графикой

Партнерские отношения Acer и AMD могут принести выгоду современному рынку видеокарт. Выпуск новых моделей ускорителей запланирован на 2023 год. Компания Acer уже получила положительный опыт в этой сфере, представив в 2022 году графические процессоры Intel Alchemist Predator. Расширение ассортимента такой продукции позволит бренду занять нишу на этом рынке. Компания начнет производство с моделей среднего класса AMD Radeon. Насколько важны видеокарты с улучшенными характеристиками для гаджетов, а также какие современные ноутбуки https://comfy.ua/notebook/ получили графические процессоры с большой мощностью, разберемся далее.
Видеоускоритель — обязательный элемент ПК или ноутбука, который отвечает за обработку и вывод изображения на дисплей. От производительности графического процессора зависит качество получаемой картинки и плавность ее разверстки в динамических сценах.
Современный ПК или ноутбук выполняет множество сложнейших задач. Успех и скорость их реализации напрямую связаны с мощностью видеокарты. Именно она отвечает за качественное воспроизведение выбранной игры, просмотр фильма со спецэффектами, работу с графикой, монтаж роликов и т.д.
Видеочипы для ноутбуков делятся на три вида:
Любой интегрированный процессор позволяет набрать текст или посмотреть фильм — выполнить несложную задачу. Для игр, работы с 3D-графикой и использования большинства профессиональных программ потребуется видеочип с достаточной продуктивностью.
Выбирая игровой ноутбук, стоит обратить внимание на следующие модели, популярные среди пользователей:
Видеоускоритель в ноутбуке — один из основных элементов, определяющих качество игрового процесса. Многие пользователи выполняют регулярный апгрейд этой части мобильного устройства, чтобы получить преимущества геймерского ПК. Альтернативный способ достичь этой же цели — купить лэптоп с мощной видеокартой в интернет-магазине Comfy.ua.
А если тебе нужно экономить заряд на ноутбуке из-за блэкаута, мы расскажем, как это сделать, в другом материале.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!