Топ-3 ноутбука с мощной видеокартой — и поиграть, и насладиться качественной графикой

Партнерские отношения Acer и AMD могут принести выгоду современному рынку видеокарт. Выпуск новых моделей ускорителей запланирован на 2023 год. Компания Acer уже получила положительный опыт в этой сфере, представив в 2022 году графические процессоры Intel Alchemist Predator. Расширение ассортимента такой продукции позволит бренду занять нишу на этом рынке. Компания начнет производство с моделей среднего класса AMD Radeon. Насколько важны видеокарты с улучшенными характеристиками для гаджетов, а также какие современные ноутбуки https://comfy.ua/notebook/ получили графические процессоры с большой мощностью, разберемся далее.

Виды и особенности видеокарт

Видеоускоритель — обязательный элемент ПК или ноутбука, который отвечает за обработку и вывод изображения на дисплей. От производительности графического процессора зависит качество получаемой картинки и плавность ее разверстки в динамических сценах.

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Современный ПК или ноутбук выполняет множество сложнейших задач. Успех и скорость их реализации напрямую связаны с мощностью видеокарты. Именно она отвечает за качественное воспроизведение выбранной игры, просмотр фильма со спецэффектами, работу с графикой, монтаж роликов и т.д.

Видеочипы для ноутбуков делятся на три вида:

Интегрированные — встроены в лэптоп. Их возможности скромные, они могут выпускаться с памятью и без (для работы используют ОЗУ ноутбука). Графику такого типа получают недорогие офисные ПК, бюджетные лэптопы.

Дискретные — отдельные элементы, которые встраиваются в ноутбук или покупаются дополнительно. Отличаются высокой производительностью. Их мощности достаточно для сложных игр, обработки изображений и редактирования видеоконтента. Характерно большое энергопотребление.

Гибридные — сочетание двух предыдущих типов. Плюс таких видеокарт в том, что они могут переключаться между элементами в зависимости от сложности выполняемой задачи. Так удается успешно справляться с разными процессами и экономить энергию.

Любой интегрированный процессор позволяет набрать текст или посмотреть фильм — выполнить несложную задачу. Для игр, работы с 3D-графикой и использования большинства профессиональных программ потребуется видеочип с достаточной продуктивностью.

Топ-3 лэптопов с мощным графическим процессором

Выбирая игровой ноутбук, стоит обратить внимание на следующие модели, популярные среди пользователей:

Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 Cloud Grey — получил тонкий и компактный корпус при большом дисплее. Устройство оснащено видеокартой AMD Radeon Vega 3 объемом 4 ГБ, процессором AMD Athlon 3020e, емкой батареей, обеспечивающей активное использование без подзарядки до 10 ч. ОЗУ 4 ГБ определяет хорошее быстродействие.

HP 250 G8 Silver — стильный ноутбук с высокой производительностью. Устройство получило видеокарту Intel Iris Xe Graphics интегрированного типа, процессор i-5 1135G7, а также оперативную память 16 ГБ.

Acer Nitro 15.6 Black — лэптоп с геймерским дизайном. Оснащен видеокартой GeForce RTX 3050 Ti с памятью 4 ГБ и процессором i5-11400 H. Лэптоп получил турбины охлаждения и два вентилятора для продолжительных баталий.

Видеоускоритель в ноутбуке — один из основных элементов, определяющих качество игрового процесса. Многие пользователи выполняют регулярный апгрейд этой части мобильного устройства, чтобы получить преимущества геймерского ПК. Альтернативный способ достичь этой же цели — купить лэптоп с мощной видеокартой в интернет-магазине Comfy.ua.

А если тебе нужно экономить заряд на ноутбуке из-за блэкаута, мы расскажем, как это сделать, в другом материале.

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