Топ-3 ноутбуки з потужною відеокартою — і пограти, і насолодитися якісною графікою

Партнерські відносини Acer та AMD можуть принести користь сучасному ринку відеокарт. Випуск нових моделей прискорювачів заплановано на 2023 рік. Компанія Acer вже отримала позитивний досвід у цій сфері, представивши у 2022 році графічні процесори Intel Alchemist Predator. Розширення асортименту такої продукції дасть змогу бренду зайняти нішу на цьому ринку. Компанія розпочне виробництво з моделей середнього класу AMD Radeon. Наскільки важливими є відеокарти з покращеними характеристиками для гаджетів, а також які сучасні ноутбуки https://comfy.ua/notebook/ отримали графічні процесори великої потужності, з’ясуємо далі.

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Види та особливості відеокарт

Відеоприскорювач — обов’язковий елемент ПК або ноутбука, який відповідає за обробку та виведення зображення на дисплей. Від продуктивності графічного процесора залежить якість отриманої картинки та плавність її розгортання у динамічних сценах.

Сучасний ПК або ноутбук виконує безліч найскладніших завдань. Успіх та швидкість їх реалізації безпосередньо пов’язані з потужністю відеокарти. Саме вона відповідає за якісне відтворення обраної гри, перегляд фільму зі спецефектами, роботу з графікою, монтаж роликів тощо.

Відеочипи для ноутбуків діляться на три види:

Інтегровані — вбудовані в лептоп. Їхні можливості скромні, вони можуть випускатися з пам’яттю і без (для роботи використовують ОЗУ ноутбука). Графіку такого типу отримують недорогі офісні ПК, бюджетні лептопи.

— вбудовані в лептоп. Їхні можливості скромні, вони можуть випускатися з пам’яттю і без (для роботи використовують ОЗУ ноутбука). Графіку такого типу отримують недорогі офісні ПК, бюджетні лептопи. Дискретні — окремі елементи, що їх вбудовують у ноутбук чи купують додатково. Вирізняються високою продуктивністю. Їхньої потужності достатньо для складних ігор, обробки зображень та редагування відеоконтенту. Характерне велике енергоспоживання.

— окремі елементи, що їх вбудовують у ноутбук чи купують додатково. Вирізняються високою продуктивністю. Їхньої потужності достатньо для складних ігор, обробки зображень та редагування відеоконтенту. Характерне велике енергоспоживання. Гібридні — поєднання двох попередніх типів. Плюс таких відеокарт у тому, що вони можуть перемикатися між елементами залежно від складності виконуваного завдання. Так вдається успішно справлятися з різними процесами та економити енергію.

З будь-яким інтегрованим процесором можна набрати текст або подивитися фільм — виконати нескладне завдання. Для ігор, роботи з 3D-графікою та використання більшості професійних програм знадобиться відеочип з достатньою продуктивністю.

Топ-3 лептопи з потужним графічним процесором

Вибираючи ігровий ноутбук, варто звернути увагу на такі моделі, популярні серед користувачів:

Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 Cloud Grey — отримав тонкий та компактний корпус при великому дисплеї. Пристрій оснащений відеокартою AMD Radeon Vega 3 об’ємом 4 ГБ, процесором AMD Athlon 3020e, ємною батареєю, що забезпечує активне використання без додаткової підзарядки до 10 год. ОЗУ 4 ГБ визначає гарну швидкодію.

15ADA7 Cloud Grey — отримав тонкий та компактний корпус при великому дисплеї. Пристрій оснащений відеокартою AMD Radeon Vega 3 об’ємом 4 ГБ, процесором AMD Athlon 3020e, ємною батареєю, що забезпечує активне використання без додаткової підзарядки до 10 год. ОЗУ 4 ГБ визначає гарну швидкодію. HP 250 G8 Silver — стильний ноутбук з високою продуктивністю. Пристрій отримав відеокарту Intel Iris Xe Graphics інтегрованого типу, процесор i-5 1135G7, а також оперативну пам’ять 16 ГБ.

— стильний ноутбук з високою продуктивністю. Пристрій отримав відеокарту Intel Iris Xe Graphics інтегрованого типу, процесор i-5 1135G7, а також оперативну пам’ять 16 ГБ. Acer Nitro 15.6 Black — лептоп із геймерським дизайном. Оснащений відеокартою GeForce RTX 3050 Ti з пам’яттю 4 ГБ та процесором i5-11400 H. Також має турбіни охолодження та два вентилятори для тривалих баталій.

Відеоприскорювач у ноутбуці — один з основних елементів, що визначає якість ігрового процесу. Багато користувачів виконують регулярний апгрейд цієї частини мобільного пристрою, щоб отримати переваги геймерського ПК. Альтернативний спосіб досягти цієї ж мети — купити лептоп із потужною відеокартою в інтернет-магазині Comfy.ua.

А якщо тобі потрібно економити заряд на ноутбуці через блекаут, ми розповіли, як це зробити, в іншому матеріалі.