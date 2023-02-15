Топ-3 ноутбуки з потужною відеокартою — і пограти, і насолодитися якісною графікою

Партнерські відносини Acer та AMD можуть принести користь сучасному ринку відеокарт. Випуск нових моделей прискорювачів заплановано на 2023 рік. Компанія Acer вже отримала позитивний досвід у цій сфері, представивши у 2022 році графічні процесори Intel Alchemist Predator. Розширення асортименту такої продукції дасть змогу бренду зайняти нішу на цьому ринку. Компанія розпочне виробництво з моделей середнього класу AMD Radeon. Наскільки важливими є відеокарти з покращеними характеристиками для гаджетів, а також які сучасні ноутбуки https://comfy.ua/notebook/ отримали графічні процесори великої потужності, з’ясуємо далі.
Відеоприскорювач — обов’язковий елемент ПК або ноутбука, який відповідає за обробку та виведення зображення на дисплей. Від продуктивності графічного процесора залежить якість отриманої картинки та плавність її розгортання у динамічних сценах.
Сучасний ПК або ноутбук виконує безліч найскладніших завдань. Успіх та швидкість їх реалізації безпосередньо пов’язані з потужністю відеокарти. Саме вона відповідає за якісне відтворення обраної гри, перегляд фільму зі спецефектами, роботу з графікою, монтаж роликів тощо.
Відеочипи для ноутбуків діляться на три види:
З будь-яким інтегрованим процесором можна набрати текст або подивитися фільм — виконати нескладне завдання. Для ігор, роботи з 3D-графікою та використання більшості професійних програм знадобиться відеочип з достатньою продуктивністю.
Вибираючи ігровий ноутбук, варто звернути увагу на такі моделі, популярні серед користувачів:
Відеоприскорювач у ноутбуці — один з основних елементів, що визначає якість ігрового процесу. Багато користувачів виконують регулярний апгрейд цієї частини мобільного пристрою, щоб отримати переваги геймерського ПК. Альтернативний спосіб досягти цієї ж мети — купити лептоп із потужною відеокартою в інтернет-магазині Comfy.ua.
А якщо тобі потрібно економити заряд на ноутбуці через блекаут, ми розповіли, як це зробити, в іншому матеріалі.
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