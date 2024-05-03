Удобрения для сада и огорода из сорняков и яичной скорлупы: подкорми овощи “вкусненьким”

Удобрение из того, что есть под рукой? Это просто, экономично и очень выгодно, ведь его можно изготовить прямо из отходов. Сорняки, кожура бананов, яичная скорлупа содержат самые ценные питательные вещества! Как самому сделать полезные удобрения для сада и огорода — в нашем материале.

Какие питательные вещества нужны растениям

Даже если ты начинающий огородник, ты точно знаешь: для роста и развития растениям нужны три базовых питательных вещества:

азот — для наращивания зеленой массы;

фосфор — для роста корней;

калий — для пышного цветения и активного плодоношения;

а также железо, медь, марганец и некоторые другие микроэлементы.

Все эти составляющие нового, а главное — хорошего урожая можно найти рядом.

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азот — в навозе, сорняках, скошенной траве, крапиве двудомной;

фосфор — в банановой кожуре, окопнике, мясных отходах;

калий — в банановой кожуре, одуванчике, крапиве, хвоще, цикории.

Список можно продолжить. Но и среди этих ингредиентов будущих удобрений ты уже определил те, которые есть в твоем хозяйстве, или просто под рукой.

Записывай рецепты, как из них сделать удобрение для сада и огорода.

Лучшие рецепты приготовления удобрений для сада и огорода

Удобрение из сорняков в домашних условиях

Главное условие этого удобрения: бери сорняки без семян. Используй этот рецепт как базовый, какие именно сорняки брать — выбирай в зависимости от того, чем зарастает огород.

Такое удобрение подходит для огорода и сада, а также для комнатных растений и рассады.

Как сделать своими руками удобрение из сорняков:

выполотые из огорода сорняки сложи в ведро или бочку;

когда заполнишь примерно наполовину, добавь воды, лучше дождевой;

накрой емкость, чтобы комары не отложили яйца в воде;

дай настояться несколько дней или (лучше) пару недель;

процеди жидкость и используй в качестве удобрения. Сорняки отправь на компостную кучу.

Применяй не чаще раза в две недели.

Это удобрение можно готовить из любой смеси сорняков.

Как сделать жидкое удобрение из компоста

Если ты компостируешь огородные и кухонные отходы, у тебя уже есть полуфабрикат для питательного удобрения для сада и огорода. Компост богат питательными веществами, но его нужно смешивать с почвой. Сделай из него жидкое удобрение, которым гораздо проще подкармливать растения.

для удобрения используй хорошо перепревший компост;

положи его в емкость (ведро), заполнив ее примерно на одну треть;

налей ведро водой доверху и оставь на одну-две недели;

процеди жидкость и поливай растения.

Применяй удобрение из компоста каждые две недели. Поливай растения под корень.

Рецепт удобрения для сада и огорода из навоза

Если ты держишь в хозяйстве кур, свиней, кроликов или других домашних животных, то у тебя есть навоз, который является отличным источником азота для растений.

Сделай, как и в предыдущем рецепте: залей навоз водой в любой емкости, дай настояться несколько дней, постоянно помешивая. Процеди и, при необходимости, еще разбавь водой.

Применяй еженедельно или раз в две недели.

Можно использовать послед кур, уток, гусей, кроликов, лошадей, коров или овец.

Не используй экскременты кошек, собак или других мясоедных животных, поскольку такие отходы могут содержать вредные патогены.

Рецепты удобрений из кухонных отходов

Как в домашних условиях сделать удобрения из яичной скорлупы

Удобрение из яичной скорлупы богато кальцием, который будет полезен растениям в саду, а также комнатным цветам.

Как сделать удобрение своими руками:

прокипяти 10 пустых чистых яичных скорлупок в трех литрах воды;

оставь настояться сутки (или дольше);

процеди жидкость и используй для полива растений.

Также можешь использовать несоленую воду после варки яиц. Дай настояться — и поливай растения.

Как сделать удобрения для сада и огорода из банановой кожуры

Вряд ли ты ешь бананы гроздьями, так что придется “собирать” кожуру. Чтобы она не начала разлагаться, держи полуфабрикат удобрения в холодильнике.

А сделай удобрение так: в банку с водой складывай банановую кожуру, примерно через неделю слей воду — получишь богатую калием жидкость.

Используй для пышного цветения комнатных и садовых цветов и для увеличения урожая любого овоща.

Используйте удобрение каждые две недели.

Раньше мы писали, какими органическими и экологически безопасными удобрениями можно подкормить редиску.

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