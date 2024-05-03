Добрива для саду та городу з бур’яну та яєчної шкаралупи: підгодуй городину “смачненьким”

Добриво з того, що є під рукою? Це просто, економічно та дуже вигідно, адже його можна виготовити просто з відходів. Бур’яни, шкірки бананів, яєчна шкаралупа містять найцінніші поживні речовини! Як самому зробити корисні добрива для саду та городу — в нашому матеріалі.
Навіть якщо ти городник-початківець, ти точно знаєш: для росту і розвитку рослинам потрібні три базові поживні речовини:
Усі ці складові нового, а головне — гарного врожаю можна знайти просто поруч.
Перелік можна продовжити. Але й серед цих інгредієнтів майбутніх добрив ти вже визначив ті, які є у твоєму господарстві, або просто під рукою. Тож занотовуй рецепти, як зробити добриво для саду та городу,
Головна умова цього добрива: бери бур’яни без насіння. Використовуй цей рецепт, як базовий. Які саме бур’яни брати — обирай залежно від того, чим заростає город.
Таке добриво годиться для городу та саду, а також для кімнатних рослин та розсади.
Таке добриво годиться для городу та саду, а також для кімнатних рослин та розсади.
Як виготовити своїми руками добриво з бур’янів:
Застосовуй не частіше, ніж раз на два тижні.
Застосовуй не частіше, ніж раз на два тижні.
Це добриво можна готувати з будь-якої суміші бур’янів.
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Якщо ти компостуєш городні та кухонні відходи, у тебе вже є “напівфабрикат” для поживного добрива для саду та городу. Компост багатий поживними речовинами, але його потрібно змішувати з ґрунтом. Зроби з нього рідке добриво, яким значно простіше підгодовувати рослини.
Застосовуй добриво з компосту кожні два тижні. Поливай рослини під корінь.
Якщо ти тримаєш в господарстві курей, свиней, кролів або інших свійських тварин, то у тебе є гній — чудове джерело азоту для рослин.
Зроби, як і в попередньому рецепті: залий гній водою у будь-якій місткості, дай настоятися кілька днів, постійно помішуючи. Проціди та за потреби розбав водою. Застосовуй щотижня або раз на два тижні.
Можна використовувати послід курей, качок, гусей, кроликів, коней, корів або овець. Але не використовуй екскременти кішок, собак чи інших м’ясоїдних тварин, оскільки такі відходи можуть містити шкідливі патогени.
Можна використовувати послід курей, качок, гусей, кроликів, коней, корів або овець. Але не використовуй екскременти кішок, собак чи інших м’ясоїдних тварин, оскільки такі відходи можуть містити шкідливі патогени.
Добриво з яєчної шкаралупи багате на кальцій, який буде корисний рослинам в саду, а також кімнатним квітам.
Як зробити добриво своїми руками:
Також можеш використовувати несолону воду після варки яєць. Дай їй настоятися і поливай рослини.
Навряд чи ти їж банани гронами, тож доведеться “призбирати” шкірку. Аби вона не почала розкладатися, тримай напівфабрикат добрива в холодильнику.
А зробити добриво так: у банку з водою складай бананові шкірки, приблизно через тиждень злий воду — отримаєш багату на калій рідину.
Використовуй для пишного цвітіння кімнатних та садових квітів та для збільшення врожаю будь-якої городини.
Використовуй для пишного цвітіння кімнатних та садових квітів та для збільшення врожаю будь-якої городини.
Застосовуй добриво кожні два тижні.
Раніше ми писали. якими органічними та екологічно безпечними добривами можна підгодувати редиску.
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