Добрива для саду та городу з бур’яну та яєчної шкаралупи: підгодуй городину “смачненьким”

Добриво з того, що є під рукою? Це просто, економічно та дуже вигідно, адже його можна виготовити просто з відходів. Бур’яни, шкірки бананів, яєчна шкаралупа містять найцінніші поживні речовини! Як самому зробити корисні добрива для саду та городу — в нашому матеріалі.

Які поживні речовини потрібні рослинам

Навіть якщо ти городник-початківець, ти точно знаєш: для росту і розвитку рослинам потрібні три базові поживні речовини:

азот — для нарощування зеленої маси;

фосфор — для росту коренів;

калій — для пишного цвітіння та активного плодоношення;

а також залізо, мідь, марганець та деякі інші мікроелементи.

Усі ці складові нового, а головне — гарного врожаю можна знайти просто поруч.

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азот — в гної, бур’янах, скошеній траві, кропиві дводомній;

фосфор — в банановій шкірці, живокості, м’ясних відходах;

калій — в банановій шкірці, кульбабі, кропиві, хвощі, цикорії.

Перелік можна продовжити. Але й серед цих інгредієнтів майбутніх добрив ти вже визначив ті, які є у твоєму господарстві, або просто під рукою. Тож занотовуй рецепти, як зробити добриво для саду та городу,

Найкращі рецепти приготування добрив для саду та городу

Добриво з бур’янів у домашніх умовах

Головна умова цього добрива: бери бур’яни без насіння. Використовуй цей рецепт, як базовий. Які саме бур’яни брати — обирай залежно від того, чим заростає город.

Таке добриво годиться для городу та саду, а також для кімнатних рослин та розсади.

Як виготовити своїми руками добриво з бур’янів:

виполоті з городу бур’яни склади в відро або діжку;

коли заповниш приблизно наполовину, додай води, краще дощової;

накрий місткість, щоб комарі не відклали яйця у воді;

дай настоятися кілька днів або (краще) пару тижнів;.

проціди рідину та використовуй як добриво. Бур’яни відправ на компостну купу.

Застосовуй не частіше, ніж раз на два тижні.

Це добриво можна готувати з будь-якої суміші бур’янів.

Як зробити рідке добриво з компосту

Якщо ти компостуєш городні та кухонні відходи, у тебе вже є “напівфабрикат” для поживного добрива для саду та городу. Компост багатий поживними речовинами, але його потрібно змішувати з ґрунтом. Зроби з нього рідке добриво, яким значно простіше підгодовувати рослини.

для добрива використовуй добре перепрілий компост;

поклади його в місткість (відро), заповнюючи її приблизно на одну третину;

налий відро водою до верху та залиш на один-два тижні.

проціди рідину та поливай рослини.

Застосовуй добриво з компосту кожні два тижні. Поливай рослини під корінь.

Рецепт добрива для саду та городу з гною

Якщо ти тримаєш в господарстві курей, свиней, кролів або інших свійських тварин, то у тебе є гній — чудове джерело азоту для рослин.

Зроби, як і в попередньому рецепті: залий гній водою у будь-якій місткості, дай настоятися кілька днів, постійно помішуючи. Проціди та за потреби розбав водою. Застосовуй щотижня або раз на два тижні.

Можна використовувати послід курей, качок, гусей, кроликів, коней, корів або овець. Але не використовуй екскременти кішок, собак чи інших м’ясоїдних тварин, оскільки такі відходи можуть містити шкідливі патогени.

Рецепти добрив із кухонних відходів

Як в домашніх умовах зробити добрива з яєчної шкаралупи

Добриво з яєчної шкаралупи багате на кальцій, який буде корисний рослинам в саду, а також кімнатним квітам.

Як зробити добриво своїми руками:

прокип’яти 10 порожніх чистих яєчних шкаралуп у трьох літрах води;

залиш настоятися добу (або довше);

проціди рідину та використовуй для поливу рослин.

Також можеш використовувати несолону воду після варки яєць. Дай їй настоятися і поливай рослини.

Як зробити добрива для саду та городу з бананової шкірки

Навряд чи ти їж банани гронами, тож доведеться “призбирати” шкірку. Аби вона не почала розкладатися, тримай напівфабрикат добрива в холодильнику.

А зробити добриво так: у банку з водою складай бананові шкірки, приблизно через тиждень злий воду — отримаєш багату на калій рідину.

Використовуй для пишного цвітіння кімнатних та садових квітів та для збільшення врожаю будь-якої городини.

Застосовуй добриво кожні два тижні.

Раніше ми писали. якими органічними та екологічно безпечними добривами можна підгодувати редиску.

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