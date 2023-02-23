Уход за обувью из нубука: главные правила для поддержания красивого вида

Нубук — довольно прихотливый материал. Обувь из натуральной кожи (нубука) хоть и выглядит красиво и эффектно, но чистится от грязи довольно сложно. Какой уход нужен за обувью из нубука — читай в материале.
Обувь из нубука считается очень прочной. Хоть такая обувь и требует хорошего ухода, она не настолько капризная, как замшевая или велюровая. Чтобы почистить обувь из нубука, придерживайся правил:
Многие люди часто не покупают специальные чистящие средства для обуви. Поэтому тестируют разные продукты, которые есть дома. Например, мажут обувь салом, маслом, кремом для кожи.
Но если ты не хочешь навредить паре любимых сапог, делать этого категорически нельзя. Например, крем для кожи оставляет на обуви пленку, которая портит ворс.
Перед выходом на улицу необходимо нанести на чистую обувь водоотталкивающий спрей. Можно делать это не каждый день, а, например, каждый раз после чистки обуви.
Важно также всегда пользоваться профессиональными средствами для обуви, подбирая их не только под материал, но и под цвет ботинок или сапожек.
Если с женской обувью все относительно понятно, то с мужской классической обувью могут возникнуть трудности. Как подобрать мужские туфли — читай в нашем другом материале.
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