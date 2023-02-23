Уход за обувью из нубука: главные правила для поддержания красивого вида

Нубук — довольно прихотливый материал. Обувь из натуральной кожи (нубука) хоть и выглядит красиво и эффектно, но чистится от грязи довольно сложно. Какой уход нужен за обувью из нубука — читай в материале.

Уход за обувью из нубука: правила чистки

Обувь из нубука считается очень прочной. Хоть такая обувь и требует хорошего ухода, она не настолько капризная, как замшевая или велюровая. Чтобы почистить обувь из нубука, придерживайся правил:

Просуши обувь. Это нужно делать без фена и других нагревательных приборов. Если времени нет, набей внутрь бумагу или газету и оставь на час. Возьми специальную щетку для нубука и протри обувь от пыли и грязи. Если пятна уже успели засохнуть, убери их с помощью щетки с металлическим ворсом. Делать это нужно очень аккуратно. Если ты увидел(-а) дефекты, их нужно убрать специальным красящим спреем.

Уход за обувью из нубука: основные моменты

Нельзя мыть нубук под проточной водой с использованием бытовой химии. Если ты хочешь помыть обувь, возьми для этого специальную пенку. Бытовой химией ты сможешь испортить внешней вид пары. Чистить такую обувь нужно аккуратно, не надавливая сильно на материал. Если на нубуке есть царапины или обувь утратила цвет, ее нужно обработать краской или спреем под цвет пары.

Можно ли чистить нубук обычным кремом для лица

Многие люди часто не покупают специальные чистящие средства для обуви. Поэтому тестируют разные продукты, которые есть дома. Например, мажут обувь салом, маслом, кремом для кожи.

Сейчас также смотрят

Но если ты не хочешь навредить паре любимых сапог, делать этого категорически нельзя. Например, крем для кожи оставляет на обуви пленку, которая портит ворс.

Что делать перед выходом из квартиры

Перед выходом на улицу необходимо нанести на чистую обувь водоотталкивающий спрей. Можно делать это не каждый день, а, например, каждый раз после чистки обуви.

Важно также всегда пользоваться профессиональными средствами для обуви, подбирая их не только под материал, но и под цвет ботинок или сапожек.

Как правильно хранить обувь из нубука

лучше чистить обувь только всухую;

не суши нубук возле батарей и нагревательных предметов;

храни обувь в больших и проветриваемых коробках;

если откладываешь обувь на следующий сезон — сначала почисть ее и обработай защитным спреем.

Если с женской обувью все относительно понятно, то с мужской классической обувью могут возникнуть трудности. Как подобрать мужские туфли — читай в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!