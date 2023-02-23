Догляд за взуттям із нубуку: головні правила для підтримання гарного вигляду

Нубук — досить вибагливий матеріал. Взуття з натуральної шкіри (нубуку) хоч і виглядає красиво та ефектно, але досить складно піддається чищенню від бруду. Який догляд потрібний за взуттям із нубуку — читай у матеріалі.
Взуття з нубуку вважається дуже міцним. Хоч таке взуття і вимагає хорошого догляду, воно не настільки примхливе, як із замшу або велюру. Щоб почистити взуття з нубуку, дотримуйся правил:
Багато людей часто не купують спеціальні засоби для чищення. Тому тестують різні продукти, які є вдома. Наприклад, змащують взуття салом, олією, кремом для шкіри.
Але якщо ти не хочеш нашкодити парі улюблених чобіт, робити це категорично не можна. Наприклад, крем для шкіри залишає на взутті плівку, яка знищує ворс.
Перед виходом надвір необхідно нанести на чисте взуття водовідштовхувальний спрей. Можна робити це не щодня, а, наприклад, щоразу після чищення взуття.
Важливо також завжди користуватися професійними засобами для взуття, підбираючи їх не тільки під матеріал, а й під колір черевиків або чобітків.
Якщо з жіночим взуттям все відносно зрозуміло, то з чоловічим класичним взуттям можуть виникнути труднощі. Як підібрати чоловічі туфлі — читай у нашому іншому матеріалі.
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