Догляд за взуттям із нубуку: головні правила для підтримання гарного вигляду

Нубук — досить вибагливий матеріал. Взуття з натуральної шкіри (нубуку) хоч і виглядає красиво та ефектно, але досить складно піддається чищенню від бруду. Який догляд потрібний за взуттям із нубуку — читай у матеріалі.

Догляд за взуттям із нубуку: правила чищення

Взуття з нубуку вважається дуже міцним. Хоч таке взуття і вимагає хорошого догляду, воно не настільки примхливе, як із замшу або велюру. Щоб почистити взуття з нубуку, дотримуйся правил:

Просуши взуття. Це потрібно робити без фена та інших нагрівальних пристроїв. Якщо часу немає, набий всередину пари папір чи газету і почекай годину. Візьми спеціальну щітку для нубуку і протри взуття від пилу та бруду. Якщо плями вже встигли засохнути, видали їх за допомогою щітки з металевим ворсом. Робити це потрібно дуже обережно. Якщо ти побачив -ла) дефекти, їх потрібно прибрати спеціальним фарбувальним спреєм.

Догляд за взуттям із нубуку: основні моменти

Не можна мити нубук під проточною водою, використовуючи побутову хімію. Якщо хочеш помити взуття, візьми для цього спеціальну пінку. Побутовою хімією ти зіпсуєш зовнішній вигляд пари. Чистити таке взуття потрібно акуратно, не натискаючи сильно на матеріал. Якщо на нубуку є подряпини або взуття втратило колір, його потрібно обробити фарбою або спреєм під колір пари.

Чи можна чистити нубук звичайним кремом для обличчя

Багато людей часто не купують спеціальні засоби для чищення. Тому тестують різні продукти, які є вдома. Наприклад, змащують взуття салом, олією, кремом для шкіри.

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Але якщо ти не хочеш нашкодити парі улюблених чобіт, робити це категорично не можна. Наприклад, крем для шкіри залишає на взутті плівку, яка знищує ворс.

Що робити перед виходом із квартири

Перед виходом надвір необхідно нанести на чисте взуття водовідштовхувальний спрей. Можна робити це не щодня, а, наприклад, щоразу після чищення взуття.

Важливо також завжди користуватися професійними засобами для взуття, підбираючи їх не тільки під матеріал, а й під колір черевиків або чобітків.

Як правильно зберігати взуття з нубуку

краще чистити взуття тільки всуху;

не суши нубук біля батарей та нагрівальних предметів;

зберігай взуття у великих і провітрюваних коробках;

якщо відкладаєш взуття до наступного сезону — спочатку почисть його й оброби захисним спреєм.

Якщо з жіночим взуттям все відносно зрозуміло, то з чоловічим класичним взуттям можуть виникнути труднощі. Як підібрати чоловічі туфлі — читай у нашому іншому матеріалі.

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