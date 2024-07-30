Украина — Аргентина на Олимпиаде-2024: где смотреть и какой прогноз букмекеров на победителя

Кто-то мог привыкнуть больше следить за соревнованиями в рамках Лиги Чемпионов или Суперкубка УЕФА. Однако матч Украина — Аргентина на Олимпиаде-2024 может быть не менее зрелищным, чем другие противостояния на футбольном поле.

Матч не только определит, кто из команд продолжит свой путь к олимпийскому золоту, но продемонстрирует мастерство и волю к победе. Ведь Украина сперва уступила Ираку со счетом 1:2, а затем выиграла у команды Марокко с 2:1 и всего после двух туров завоевала три очка на Олимпиаде-2024.

Поэтому рассказываем дальше подробно, когда состоится противостояние между украинской и аргентинской командами, где за ним можно будет следить и какой прогноз букмекеров на победителя.

Украина — Аргентина: когда состоится матч

Свой третий матч группового этапа на Олимпийских играх Украина проведет против Аргентины 30 июля в Лионе на Парк Олимпик Лионне. Противостояние начнется в 18:00 по киевскому времени.

Параллельно также пройдет другой матч группового этапа между командами Марокко и Ирака. Поэтому четвертый день соревнований определит, кто станет участником плейоф.

Украина — Аргентина: где смотреть

Матч Украина — Аргентина будет транслировать Суспільне. За футбольным противостоянием можно будет наблюдать в прямом эфире региональных телеканалов компании, например, на Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Одеса. Также просмотр будет доступен на сайте Суспільне Спорт.

У кого не получится посмотреть матч на одном из этих каналов, может попытаться послушать радиотрансляцию поединка в эфире Радіо Промінь.

Каков прогноз букмекеров на победителя матча

Букмекеры предсказывают, что команда Аргентины одержит победу на матче под сопровождением своего тренера Хавьера Маскерано. На их победу ставят коэффициент 1.85.

В противоположность в украинской команде дают шансы на 4.40. На ничью ставят коэффициент 4.25.

А пока имя победителя нам неизвестно, следи, кто уже успел завоевать золото на Олимпиаде-2024 и каком месте Украина.

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