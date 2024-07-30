Україна — Аргентина на Олімпіаді-2024: де дивитися та який прогноз букмекерів на переможця

Хтось міг звикнути більше слідкувати за змаганнями в рамках Ліги Чемпіонів чи Суперкубку УЄФА. Однак матч Україна — Аргентина на Олімпіаді-2024 може бути не менш видовищним, аніж інші цьогорічні протистояння на футбольному полі.

Матч не лише визначить, хто з команд продовжить свій шлях до олімпійського золота, але й продемонструє майстерність та волю до перемоги. Адже Україна спершу поступилася Іраку з рахунком 1:2, а потім виграла в команди Марокко з 2:1 й загалом після двох турів здобула три очки на Олімпіаді-2024.

Тому розповідаємо далі детально, коли відбудеться протистояння між українською та аргентинською командами, де за ним можна буде слідкувати та який прогноз букмекерів на переможця.

Україна — Аргентина: коли відбудеться матч

Свій третій матч групового етапу на Олімпійських іграх Україна проведе проти Аргентини 30 липня в місті Ліон на Парк Олімпік Ліонне. Протистояння почнеться о 18:00 за київським часом.

Паралельно також відбудеться інший матч групового етапу між командами Марокко та Іраку. Тож четвертий день змагань визначить, хто саме стане учасником плейоф.

Україна — Аргентина: де дивитися

Матч Україна — Аргентина транслюватиме Суспільне. За футбольним протистоянням можна буде спостерігати в прямому ефірі регіональних телеканалів компанії, наприклад, на Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Одеса. Також перегляд буде доступний на сайті Суспільне Спорт.

У кого не вийде подивитись матч на одному з цих каналів, може спробувати послухати радіотрансляцію поєдинку в ефірі Радіо Промінь.

Який прогноз букмекерів на переможця матчу

Букмекери наразі передбачають, що команда Аргентини здобуде перемогу на матчі під супроводом свого тренера Хав’єра Маскерано. На їхню перемогу наразі ставлять коефіцієнт 1.85.

На противагу українська команда має шанси у 4.40. На нічию ставлять коефіцієнт 4.25.

А поки ім’я переможця нам невідомо, слідкуй, хто вже встиг завоювати золото на Олімпіаді-2024 та на якому місці Україна.

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