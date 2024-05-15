Бегство или личный выбор? Что украинцы думают о звездах, выехавших из Украины после войны

Беглецы и предатели — так называют тех украинских звезд, которые выехали за границу после войны. Некоторые из них почти не упоминают о полномасштабном вторжении и не распространяют информацию в своих социальных сетях.

Журналистка Вікна-новини Ольга Клибанская расспросила людей, что они думают об украинских звездах, которые выехали из Украины после войны.

Украинские звезды, которые выехали за границу после войны — мнения людей об их выборе

Позиции украинцев разделились. Одни резко осуждают, другие говорят, что это их выбор.

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— Мне кажется, что это на их совести. Пусть они занимаются своими делами. Выехали — до свидания. Стоит ли им возвращаться, я бы задумался на их месте. Люди их не будут воспринимать, — уверен мужчина из Киева, с которым общалась журналистка.

Отдельные граждане считают, что у этих людей нет четкой проукраинской позиции, поэтому они покинули Украину.

— Может, им так надо было. Я — мама троих детей и тоже хотела бы уехать, но мой мужчина больше года считается пропавшим без вести, — говорит одна из женщин, согласившаяся ответить на вопрос.

А другая женщина говорит, что даже не хочет их вспоминать:

Они были звездами, но угасли. И бывает, что о таких звездах вспоминаешь что-нибудь хорошее, но их не хочется помнить.

Еще одна мысль — это то, что даже за границей эти звезды могли помогать фронту. По крайней мере, просто призвать иностранных коллег помнить об Украине.

— Надо разглашать, что в Украине война. Нельзя молчать, — уверена еще одна из женщин.

Но звезды, которые выехали из Украины после войны демонстрируют довольно пассивную позицию. Они не сообщают о сборах в социальных сетях и не распространяют информацию о пленных или жертвах войны.

Звезды, которые выехали за границу вряд ли будут приняты публикой так же искренне и тепло, как раньше. Но в государстве осталось немало из них, кто пошел защищать нашу свободу. Читай об украинских звездах, несущих службу в ВСУ.

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