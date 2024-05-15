Втеча чи особистий вибір? Що українці думають про зірок, які виїхали з України після війни

Втікачі й зрадники — так називають тих українських зірок, які виїхали за кордон після війни. Дехто з них майже не згадують про повномасштабне вторгнення і не поширює інформацію у своїх соціальних мережах.

Журналістка Вікна-новини Ольга Клибанська розпитала людей, що вони думають про українських зірок, які виїхали з України після війни.

Українські зірки, що виїхали за кордон після війни — думки людей про їхній вибір

Позиції українців розділилися. Одні різко засуджують, інші кажуть, що це їхній вибір.

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— Мені здається, що це на їхній совісті. Хай вони займаються своїми справами. Виїхали — до побачення. Чи варто їм повертатися — я б задумався на їхньому місці. Люди їх не сприйматимуть, — впевнений чоловік з Києва, з яким спілкувалася журналістка.

Окремі громадяни вважають, що у цих людей немає чіткої проукраїнської позиції, і саме тому вони покинули Україну.

— Можливо, їм так треба було. Я — мама трьох дітей і теж хотіла б виїхати, але мій чоловік понад рік вважається зниклим безвісти, — говорить одна з жінок, що погодилася відповісти на питання.

А інша жінка говорить, що навіть не хоче їх згадувати:

Вони були зірками, але згасли. І буває, що про таких зірок згадуєш щось гарне, але їх не хочеться пам’ятати.

Ще одна думка — це те, що навіть за кордоном ці зірки могли б допомагати фронту. Принаймні, просто закликати іноземних колег пам’ятати про Україну.

— Потрібно розголошувати, що в Україні війна. Не можна мовчати, — впевнена ще одна з жінок.

Але зірки, які виїхали з України після війни, демонструють доволі пасивну позицію. Вони не повідомляють про збори у соціальних мережах та не поширюють інформацію про полонених або жертв війни.

Зірки, які виїхали за кордон після війни, навряд чи будуть прийняті публікою так само щиро і тепло, як раніше. Але в державі залишилося чимало з них, хто пішов боронити нашу свободу. Читай про українських зірок, що несуть службу в ЗСУ.

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