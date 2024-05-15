Шоу-біз

Втеча чи особистий вибір? Що українці думають про зірок, які виїхали з України після війни

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 15 Травня 2024, 07:30
зірки які виїхали з україни після війни
Фото: Instagram

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