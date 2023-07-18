Сладкое, сочное с цитрусовыми нотками: рецепт варенья из яблок Белый налив

Яблочное варенье — одно из самых популярных. Это лакомство можно подавать просто к чаю, добавлять в пироги и другую выпечку. Яблок хватает везде и разных сортов, поэтому яблочное варенье, наверное, можно найти в каждом доме.
Но все варенья отличаются, даже если готовить по одному и тому же рецепту, ведь существуют десятки сортов яблок. Белый налив — ранний сорт яблок, который появляется в середине июля. Эти яблоки являются любимчиками многих не только из-за своего красивого внешнего вида и цвета, но и вкуса. Поэтому варенье из яблок Белый налив тоже очень популярное.
Также есть и друга причина, почему делают варенье из Белого налива. Ведь эти яблоки тяжело сохранить на зиму. Они очень быстро портятся и гниют. Поэтому из них делают заготовки. Мы расскажем простой рецепт варенья из яблок Белый налив.
Ингредиенты:
Разлить варенье из яблок Белый налив в простерилизованные банки и плотно закрутить крышками. Банки перевернуть верх дном и укутать одеялом до полного остывания. Хранить в темном и прохладном месте.
А еще многие любят варенье из малины, ведь оно вкусное и имеет много витаминов. Ранее мы рассказывали рецепты малинового варенья.
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