Сладкое, сочное с цитрусовыми нотками: рецепт варенья из яблок Белый налив

Яблочное варенье — одно из самых популярных. Это лакомство можно подавать просто к чаю, добавлять в пироги и другую выпечку. Яблок хватает везде и разных сортов, поэтому яблочное варенье, наверное, можно найти в каждом доме.

Но все варенья отличаются, даже если готовить по одному и тому же рецепту, ведь существуют десятки сортов яблок. Белый налив — ранний сорт яблок, который появляется в середине июля. Эти яблоки являются любимчиками многих не только из-за своего красивого внешнего вида и цвета, но и вкуса. Поэтому варенье из яблок Белый налив тоже очень популярное.

Также есть и друга причина, почему делают варенье из Белого налива. Ведь эти яблоки тяжело сохранить на зиму. Они очень быстро портятся и гниют. Поэтому из них делают заготовки. Мы расскажем простой рецепт варенья из яблок Белый налив.

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Как приготовить варенье из яблок Белый налив

Ингредиенты:

2,5 кг яблок Белый налив

2 шт. апельсин

1 кг сахара

Приготовление яблочного варенья

Яблоки надо помыть, подсушить и очистить от кожуры. Разрезать на две части и удалить семенную коробку. Нарезать маленькими дольками и положить в глубокую миску. Апельсины также хорошо вымыть и очистить от кожуры. Мякоть нарезать одинаковыми кусочками с яблоками. Выбрать кастрюлю, в которой будешь готовить варенье, выложить слоями яблоки и апельсины, чередуя с сахаром. Последним слоем обязательно должен быть сахар. Оставить фрукты на одну ночь, чтобы они пустили сок и сахар начал растворяться. После этого кастрюлю с фруктами поставить на огонь и довести до кипения. Потом огонь уменьшить до минимального, варить варенье пять минут, постоянно помешивая. В конце закрыть кастрюлю крышкой и снять с плиты.

Разлить варенье из яблок Белый налив в простерилизованные банки и плотно закрутить крышками. Банки перевернуть верх дном и укутать одеялом до полного остывания. Хранить в темном и прохладном месте.

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