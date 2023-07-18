Солодке, соковите з цитрусовими нотками: рецепт варення з яблук Білий налив

Яблучне варення — одне з найпопулярніших. Ці ласощі можна подавати просто до чаю, додавати в пироги та іншу випічку. Яблук вистачає скрізь і різних сортів, тому яблучне варення, мабуть, можна знайти у кожному будинку.

Але всі варення відрізняються, навіть якщо готувати за одним і тим самим рецептом, адже існують десятки сортів яблук.

Білий налив — ранній сорт яблук, що з’являється у середині липня. Ці яблука є улюбленцями багатьох не тільки через свій красивий зовнішній вигляд і кольори, але й смак. Тому варення з яблук Білий налив також дуже популярне.

Зараз також дивляться

Також є й інша причина, чому роблять варення із Білого наливу. Адже ці яблука важко зберегти на зиму. Вони дуже швидко псуються та гниють. Тож із них роблять заготівлі. Ми розповімо простий рецепт варення з яблук Білий налив.

Як приготувати варення з яблук

Інгредієнти:

2,5 кг яблук Білий налив

2 шт. апельсин

1 кг цукру

Приготування яблучного варення

Яблука треба помити, підсушити та очистити від шкірки. Розрізати на дві частини та видалити насіннєву коробку. Нарізати маленькими часточками й покласти у глибоку миску. Апельсини також добре вимити та очистити від шкірки. М’якуш нарізати однаковими шматочками з яблуками. Вибрати каструлю, в якій готуватимеш варення, викласти шарами яблука та апельсини, чергуючи з цукром. Останнім шаром обов’язково має бути цукор. Залишити фрукти на одну ніч, щоб вони пустили сік і цукор почав розчинятися. Після цього каструлю із фруктами поставити на вогонь і довести до кипіння. Потім вогонь зменшити до мінімального, варити п’ять хвилин, постійно помішуючи. Наприкінці закрити каструлю кришкою та зняти з плити.

Розлити варення з яблук Білий налив у простерилізовані банки та щільно закрутити кришками. Банки перевернути верх дном і вкрити ковдрою до повного охолодження. Зберігати у темному та прохолодному місці.

А ще багато людей люблять варення з малини, адже воно смачне і має багато вітамінів. Раніше ми розповідали рецепти малинового варення.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!