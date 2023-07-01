Маст-хев при застуді у холодну пору! Три рецепти малинового варення на зиму

Літо — тепла пора, коли навкруги усе квітне та пахне, а прямо з дерев чи кущів можна зібрати свіжі плоди фруктів та ягід. Однак, якщо ласувати ними лише улітку тобі не хочеться — пропонуємо зробити закрутки на зиму.
Детальніше про декілька рецептів приготування малинового варення розповіли на сайті СТБ.
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Приготування
Фото: Unsplash
Та не малиновим варенням єдиним! Раніше ми розповідали тобі три рецепти приготування варення з черешень.
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