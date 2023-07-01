Маст-хев при застуді у холодну пору! Три рецепти малинового варення на зиму

Літо — тепла пора, коли навкруги усе квітне та пахне, а прямо з дерев чи кущів можна зібрати свіжі плоди фруктів та ягід. Однак, якщо ласувати ними лише улітку тобі не хочеться — пропонуємо зробити закрутки на зиму.

Детальніше про декілька рецептів приготування малинового варення розповіли на сайті СТБ.

Малинове варення: класичний рецепт

Інгредієнти:

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1 кг малини;

1 кг цукру;

1 склянка води.

Приготування

Передусім перебери малину, очисти від плодоніжок та ретельно промий. Далі варто помістити наші ягоди в емальовану каструлю. Переходимо до сиропу. В окремій посудині зроби цукровий сироп та додавай його частинами до малини. Розпочинаємо варити малину разом із сиропом. Робити це потрібно протягом 15 хвилин на середньому вогні. Також не забувай акуратно помішувати та знімати піну. Якщо ти хочеш зробити малинове варення більш однорідним — перетри його через сито. Останнім кроком буде простерилізувати банки, розкласти в них варення та закрутити.

Густе малинове варення з цільними ягодами: рецепт

Інгредієнти:

2 кг малини;

3 кг цукрового піску;

7 склянок води.

Приготування

Для початку візьми великі ягоди малини, очисти від плодоніжок та промий під проточною водою. Тоді переходимо для сиропу. Для його приготування візьми цукор, висип його у каструлю і додай води. Вари його допоки цукор повністю не розчиниться і сироп має закипіти. Повернемося до наших ягід. Їх потрібно залити приготованим сиропом та залишити на 3-4 години. У цей час займімося банками та кришками. Їх необхідно двічі обробити окропом і просушити. Далі потрібно відокремити ягоди від сиропу. Ставимо сироп знову варитися на повільному вогні. Після того, як він закипить провари його ще близько 20 хвилин. Наступним етапом засипаємо малину у сироп та варимо протягом 10 хвилин. Також не забувай про піну і періодично її знімай. Варення готово! Розклади його по стерилізованих банках і закатай.

Рецепт малинового варення в мультиварці

Інгредієнти:

1 кг малини;

1 кг цукру.

Приготування

Перебери малину, очисти від сміття та промий. Далі потрібно засипати малину в чашу мультиварки й зверху все засипати цукром не перемішуючи. На мультиварці встанови режим Тушкування протягом однієї години. Поки готується варення, підготуй банки, у які будеш закручувати продукт та промий їх окропом. Після закінчення приготування варення розклади його у раніше підготовані стерилізовані банки та закрути.

Та не малиновим варенням єдиним! Раніше ми розповідали тобі три рецепти приготування варення з черешень.

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