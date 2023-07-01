Їжа та рецепти

Маст-хев при застуді у холодну пору! Три рецепти малинового варення на зиму

Діана Просяник, редакторка сайту 01 Липня 2023, 18:00
малинове варення
Фото: Unsplash

Більше новин
як втрата впливає на людину
Втрата батьків у ранньому віці впливає на імунітет у майбутньому — дослідження Мічиганського університету
Грибок стопи - симптоми, лікування, профілактика
Не ігноруй навіть на передовій! Дерматолог про те, як військовим позбутися грибка стоп
Каністерапія у Рівному
Собаки-терапевти допомагають бійцям позбутись психологічних травм та покращити емоційний стан
Андрій Стріхарський
Андрій Стріхарський відвідав Херсон та передав мешканцям допомогу від Черкаської області
Дивитись більше

Матеріали по темі

Шашлик зі свинини
Кавказький шашлик зі свинини власноруч? Бог м’яса Алік Мкртчян поділився простим рецептом
Домашня піца з молодої картоплі: покроковий рецепт приготування
З неї можна приготувати все! Домашня піца з молодої картоплі — покроковий рецепт
схуднення
Дієва формула схуднення, перевірена часом: як скинути зайве без виснажливих дієт
Як приготувати смачні вафлі - рецепт від шефа Алекса Якутова
Подарують легкість та настрій на весь день! Бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом від Алекса Якутова

Відео
0:02:57
Каністерапія у Рівному

Собаки-терапевти допомагають бійцям позбутись психологічних травм та покращити емоційний стан
0:03:18
Виставка Олега Тістола
Війна стала натхненням для українського митця Олега Тістола. Виставка його найвідоміших робіт проходить зараз у Києві
0:09:54
акциз на пальне
Ціни шокують? Які будуть наслідки повернення акцизу на пальне
Карта бойових дій в Україні
Окупаційні війська продовжують вбивати один одного: карта бойових дій в Україні 1 липня в режимі онлайн
0:04:11
Загроза епідемії на Херсонщині зростає — все, що відомо про ситуацію
Вимиті кладовища, мертва риба та інфекції. На Херсонщині зростає загроза епідемій
0:08:01
Ситуація на Таврійському напрямку сьогодні 30.06.2023: останні новини
Бої з професійною армією! Військовий про ситуацію на Таврійському напрямку та труднощі просування
Як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС: що треба знати
Десятки спецавтівок, евакуаційні пункти та вимірювання радіації — як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:18:28
Гранатометники у Бахмуті
Репортаж з перервами на прильоти: реалії боїв на Бахмутському напрямку
0:04:17
Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Тайсон: історія про поранення та лікування
Був за крок від смерті, але врятувався та хоче продовжувати службу! Історія незламного бійця на псевдо Тайсон
Більше відео
Грибок стопи - симптоми, лікування, профілактика
Читати далі
Не ігноруй навіть на передовій! Дерматолог про те, як військовим позбутися грибка стоп
Гусяча шкіра
Читати далі
Я не змерз(-ла), то просто мурашки по тілу! Що таке гусяча шкіра, чому виникає та як лікувати захворювання

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь