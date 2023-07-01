Маст-хэв при простуде в холодное время года! Три рецепта малинового варенья на зиму

Лето — теплое время, когда вокруг все цветет и пахнет, а прямо с деревьев или кустов можно собрать свежие плоды фруктов и ягод. Однако, если лакомиться ими только летом тебе не хочется — предлагаем сделать закрутки на зиму.
Подробнее о нескольких рецептах приготовления малинового варенья рассказали на сайте СТБ.
Ингредиенты:
Приготовление
Фото: Unsplash
Но не малиновым вареньем единым! Ранее мы рассказывали тебе три рецепта приготовления варенья из черешен.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!