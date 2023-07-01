Маст-хэв при простуде в холодное время года! Три рецепта малинового варенья на зиму

Лето — теплое время, когда вокруг все цветет и пахнет, а прямо с деревьев или кустов можно собрать свежие плоды фруктов и ягод. Однако, если лакомиться ими только летом тебе не хочется — предлагаем сделать закрутки на зиму.

Подробнее о нескольких рецептах приготовления малинового варенья рассказали на сайте СТБ.

Малиновое варенье: классический рецепт

Ингредиенты:

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1 кг малины;

1 кг сахара;

1 ст. воды.

Приготовление

Прежде всего перебери малину, очисти от плодоножек и тщательно промой. Далее следует поместить наши ягоды в эмалированную кастрюлю. Переходим к сиропу. В отдельной посуде сделай сахарный сироп и добавляй его частями к малине. Начинаем варить малину вместе с сиропом. Делать это нужно в течение 15 минут на среднем огне. Также не забывай аккуратно помешивать и снимать пену. Если ты хочешь сделать малиновое варенье более однородным — перетри его через сито. Последним шагом будет простерилизовать банки, разложить в них варенье и закрутить.

Густое малиновое варенье с цельными ягодами: рецепт

Ингредиенты:

2 кг малины;

3 кг сахарного песка;

7 ст. воды.

Приготовление

Для начала возьми крупные ягоды малины, очисти от плодоножек и промой под проточной водой. Тогда переходим для сиропа. Для его приготовления возьми сахар, высыпь его в кастрюлю и добавь воды. Вари его пока сахар полностью не растворится и сироп должен закипеть. Вернемся к нашим ягодам. Их нужно залить приготовленным сиропом и оставить на 3-4 часа. В это время займемся банками и крышками, которые необходимо дважды обработать кипятком и просушить. Далее нужно отделить ягоды от сиропа. Ставим сироп снова вариться на медленном огне. После того как он закипит, провари его еще около 20 минут. Следующим этапом засыпаем малину в сироп и варим в течение 10 минут. Также не забывай о пене и периодически ее снимай. Варенье готово! Разложи его по стерилизованным банкам и закатай.

Рецепт малинового варенья в мультиварке

Ингредиенты:

1 кг малины;

1 кг сахара.

Приготовление

Перебери малину, очисти от мусора и промой. Далее нужно засыпать малину в чашу мультиварки и сверху все засыпать сахаром не перемешивая. На мультиварке установи режим Тушение в течение одного часа. Пока готовится варенье, подготовь банки, в которые будешь закручивать продукт и промой их кипятком. После окончания приготовления варенья разложи его в ранее подготовленные стерилизованные банки и закрути.

Но не малиновым вареньем единым! Ранее мы рассказывали тебе три рецепта приготовления варенья из черешен.